광주시, 고유가 피해지원금 전담팀 가동

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 20일 고유가 피해지원금 지급을 위해 전담팀을 꾸렸다.
- 소득별로 기초수급자 60만원, 차상위 50만원, 하위70% 가구 15만원을 차등 지급한다.
- 27일부터 1차 접수 시작하며 온라인·오프라인으로 신청하고 8월31일까지 사용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 고유가 피해지원금의 신속한 지급을 위해 전담팀을 꾸려 운영한다.
20일 광주시에 따르면 전담팀(TF)은 지원금 지급의 전 과정을 총괄한다. 주요 업무는 접수창구 운영과 선불카드 수급 관리, 대상자 적격 여부 판정, 이의신청 처리 등이다.
지원금은 소득 수준에 따라 차등 지급된다. 기초생활수급자 60만 원, 차상위계층과 한부모 가족 50만 원을 지원한다.
건강보험료 납입 기준 등 소득 하위 70%에 해당하는 일반 가구에는 15만원을 지급한다. 대상 여부는 이날부터 국민비서 사전알림 서비스를 통해 확인할 수 있다.
신청은 2단계로 진행한다. 1차 접수는 이달 27일부터 다음 달 8일까지 기초생활수급자와 차상위·한부모 가구를 대상으로 우선 지원한다. 2차 접수는 다음달 18일부터 7월 3일까지 소득 하위 70% 가구와 1차 미신청자를 대상으로 한다.
신청 첫 주에는 출생연도 끝자리에 따른 요일제를 적용하며 월요일(1·6), 화요일(2·7), 수요일(3·8), 목요일(4·9), 금요일(5·0) 순으로 접수할 수 있다.
지원 신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인은 9개 카드사(KB국민·NH농협·롯데·삼성·신한·우리·하나·현대·BC) 홈페이지 및 앱, 카카오뱅크·페이, 토스, 케이뱅크, 네이버페이를 통해 24시간 신청할 수 있다.
오프라인 신청의 경우 신용·체크카드 충전은 해당 은행 영업점을, 선불카드 수령은 동 행정복지센터를 방문하면 된다.
지급된 지원금은 오는 8월 31일까지 사용할 수 있으며, 기한 내 미사용 금액은 소멸된다. 사용처는 광주지역 내 연매출 30억원 이하 소규모 업종으로 제한된다.
bless4ya@newspim.com