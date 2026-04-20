과천시 '지역화폐 연계 모바일 걷기 챌린지' 2기 운영

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"시민들의 건강 증진과 일상 속 걷기 실천 유도...5월 1일부터 한 달간 진행"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 시민들의 건강 증진과 일상 속 걷기 실천을 유도하기 위해 '지역화폐 연계 모바일 걷기 챌린지' 2기를 운영한다고 20일 밝혔다.

과천시청 전경. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 챌린지는 5월 1일부터 31일까지 한 달간 진행되며 과천시민과 관내 직장인 가운데 지역화폐 '과천토리' 가입자를 대상으로 운영된다.

참여자는 기간 동안 20만 보를 달성하면 5000원의 지역화폐를 받을 수 있으며 하루 최대 1만 보까지 인정된다. 보상은 목표 걸음 수를 달성한 참여자 중 '전환하기' 버튼을 누른 순서대로 1000명에게 지급된다. 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.

참여를 위해서는 경기지역화폐 앱에서 '걷기 챌린지' 메뉴를 통해 신청하면 되며 앱에 접속한 날의 걸음 수만 인정된다. 사전 예약은 4월 20일부터 가능하다.

과천시 관계자는 "일상에서 부담 없이 참여할 수 있는 걷기 프로그램을 통해 시민들의 건강관리와 생활 속 운동 습관 형성에 도움이 되길 바란다"라며 "많은 시민들의 참여를 기대한다"라고 전했다.

1141world@newspim.com