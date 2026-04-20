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[핌in현장] 변상일 "첫 결승서 우승 기뻐" vs 박정환 "부족한 부분 보완"

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  • 변상일 9단이 20일 제27회 맥심커피배 입신최강전에서 우승했다.
  • 변상일은 8번의 도전 끝에 결승에 올라 박정환 9단을 2승 1패로 꺾었다.
  • 우승상금 7000만 원을 받은 변상일은 더 발전해 좋은 결과를 내겠다고 다짐했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = "동서배 첫 결승에서 우승까지 하게 돼서 더 기쁩니다. 더 발전해서 더 좋은 결과를 내겠습니다."

20일 서울 웨스틴조선호텔 2층 코스모스&바이올렛 홀. 제27회 맥심커피배 입신최강전 시상식장에서 트로피를 품에 안은 변상일 9단은 목소리를 뚝뚝 끊어냈다. 여덟 번의 도전 끝에 마침내 정상에 선 그였다.

우승트로피를 든 변상일 9단. [사진= 한국기원] 2026.04.20 fineview@newspim.com

변상일 9단은 이번 대회에서 안국현·김은지·박민규·김명훈 9단을 차례로 제압, 생애 첫 결승 무대에 올랐다. 결승에서는 신진서를 꺾고 올라온 박정환 9단과 맞붙어 2승 1패로 우승컵을 들어올렸다. 지난 4월 2일 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 펼쳐진 최종 3국, 215수 만에 흑 불계승으로 마침표를 찍는 순간이었다.

우승자 변상일 9단은 "박정환 9단과의 첫 결승전이었는데 준비한 게 좋은 결과를 가져온 것 같다"며 "동서배 첫 결승에서 우승까지 하게 돼서 더 기쁘다. 더 발전해서 더 좋은 결과를 내겠다 바둑 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.

준우승의 아쉬움을 삭인 박정환 9단도 담담하면서도 의연했다. 그는 "이번엔 준우승을 했지만 어려운 수를 찾지 않고 보이는 수를 좀 더 정확히 읽으려고 노력한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 돌아봤다. 그러면서 "이번 대회를 통해 부족한 부분을 알 수 있었고, 이런 점들을 보완해서 꼭 우승을 노려보겠다"고 각오를 다졌다.

(맨 왼쪽부터 변상일 9단, 김광수 동서식품 대표, 박정환 9단. [사진= 한국기원] 2026.04.20 fineview@newspim.com

이날 시상식에는 후원사 동서식품 김광수 대표, 한국기원 양재호 사무총장, 조한승 프로기사협회장을 비롯한 바둑계 주요 인사들이 자리를 함께했다.

시상은 김광수 동서식품 대표가 직접 진행했다. 변상일 9단에게는 트로피와 함께 우승 상금 7000만 원이, 박정환 9단에게는 트로피와 준우승 상금 3000만 원이 수여됐다. 김광수 대표는 인사말에서 "대회 기간 내내 수준 높은 경기를 펼쳐준 모든 선수들께 감사드린다"며 "앞으로도 맥심커피배를 통해 사회적 책임을 다하는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

제한시간은 피셔 방식으로 각자 10분에 추가시간 30초가 주어졌다.

fineview@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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