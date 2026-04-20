[내일날씨] 출근길 꽃샘추위…미세먼지 '매우나쁨'

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아침 최저 2~11도·낮 최고 16~22도

황사 영향…전국 미세먼지 '매우나쁨'

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 화요일인 21일은 전국이 황사 영향을 받고 아침 최저기온이 5도 안팎으로 떨어져 쌀쌀하겠다.

20일 기상청에 따르면 오는 21일 전국이 대체로 맑은 가운데 북서풍을 타고 남동쪽으로 이동하는 황사 영향으로 미세먼지 농도는 전 권역에서 '매우나쁨' 수준을 보이겠다.

화요일인 21일은 전국이 황사 영향을 받고 아침 최저기온이 5도 안팎으로 떨어져 쌀쌀하겠다. [사진=뉴스핌DB]

아침 최저기온은 2~11도로 예상된다. ▲서울 6도 ▲인천 7도 ▲수원 4도 ▲춘천 3도 ▲강릉 10도 ▲청주 4도 ▲대전 4도 ▲전주 5도 ▲광주 5도 ▲대구 6도 ▲부산 11도 ▲울산 9도 ▲제주 8도다.

낮 최고기온은 16~22도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 16도 ▲수원 18도 ▲춘천 20도 ▲강릉 21도 ▲청주 21도 ▲대전 20도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲대구 22도 ▲부산 19도 ▲울산 22도 ▲제주 18도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '매우나쁨' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com