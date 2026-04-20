김성제 의왕시장 "장애·비장애인이 함께 살아가는 포용 복지 도시 조성"

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희망나래장애인복지관, 장애인과 지역주민이 함께 하는 '똑똑축제' 성황리 개최

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 제46회 장애인의 날(4월 20일)을 앞두고 희망나래장애인복지관이 주관해 장애인과 지역주민이 함께 어우러지는 '똑똑축제'를 성황리 개최했다고 20일 밝혔다.

의왕시희망나래장애인복지관 '똑똑축제'. [사진=의왕시]

시에 따르면 희망나래장애인복지관 일대에서 열린 이번 축제는 '장애인과 비장애인의 경계를 허물고, 지역주민 누구나 편하게 복지관의 문을 두드려(똑똑) 함께 참여하자'는 의미를 담아 마련됐다.

이날 행사는 장애인과 주민이 주체가 되어 함께 참여할 수 있는 다채로운 체험 위주의 프로그램으로 진행됐다.

행사장에는 ▲점자 키링 만들기 ▲티매트 제작 등 누구나 쉽게 참여할 수 있는 다양한 체험 부스가 운영돼 시민들의 많은 발길이 이어졌으며, 참가자들은 체험 활동을 통해 장애에 대한 이해를 높이고 서로 화합하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

의왕시희망나래장애인복지관 '똑똑축제'. [사진=의왕시]

백상훈 희망나래장애인복지관 관장은 "이번 똑똑 축제를 통해 장애인과 비장애인이 서로의 다름을 이해하고 마음의 문을 여는 소중한 계기를 가졌기를 바란다"며, "앞으로도 지역주민들이 언제든 편하게 문을 두드릴 수 있는 열린 복지관이 되도록 노력하겠다"고 전했다.

김성제 시장은 "오늘 이 자리가 장애인과 비장애인이 함께 어울리며 자연스럽게 소통하는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"며"앞으로도 장애인과 비장애인이 차별 없이 함께 살아가는 포용적인 복지 도시 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

의왕시희망나래장애인복지관 '똑똑축제'. [사진=의왕시]

한편, 희망나래장애인복지관은 이날 행사 개최 외에도 최근 성인장애인 문화 체험을 진행하는 등 지역 내 장애인의 사회 참여 확대와 문화 여가 지원을 위한 다양한 복지 사업을 활발히 전개하고 있다.

1141world@newspim.com