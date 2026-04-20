김성제 의왕시장 "장애·비장애인이 함께 살아가는 포용 복지 도시 조성"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시 희망나래장애인복지관이 20일 똑똑축제를 개최했다.
- 장애인과 주민이 체험부스에서 참여하며 화합했다.
- 관장과 시장이 포용적 복지 도시 조성을 강조했다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 제46회 장애인의 날(4월 20일)을 앞두고 희망나래장애인복지관이 주관해 장애인과 지역주민이 함께 어우러지는 '똑똑축제'를 성황리 개최했다고 20일 밝혔다.
시에 따르면 희망나래장애인복지관 일대에서 열린 이번 축제는 '장애인과 비장애인의 경계를 허물고, 지역주민 누구나 편하게 복지관의 문을 두드려(똑똑) 함께 참여하자'는 의미를 담아 마련됐다.
이날 행사는 장애인과 주민이 주체가 되어 함께 참여할 수 있는 다채로운 체험 위주의 프로그램으로 진행됐다.
행사장에는 ▲점자 키링 만들기 ▲티매트 제작 등 누구나 쉽게 참여할 수 있는 다양한 체험 부스가 운영돼 시민들의 많은 발길이 이어졌으며, 참가자들은 체험 활동을 통해 장애에 대한 이해를 높이고 서로 화합하는 뜻깊은 시간을 가졌다.
백상훈 희망나래장애인복지관 관장은 "이번 똑똑 축제를 통해 장애인과 비장애인이 서로의 다름을 이해하고 마음의 문을 여는 소중한 계기를 가졌기를 바란다"며, "앞으로도 지역주민들이 언제든 편하게 문을 두드릴 수 있는 열린 복지관이 되도록 노력하겠다"고 전했다.
김성제 시장은 "오늘 이 자리가 장애인과 비장애인이 함께 어울리며 자연스럽게 소통하는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"며"앞으로도 장애인과 비장애인이 차별 없이 함께 살아가는 포용적인 복지 도시 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 희망나래장애인복지관은 이날 행사 개최 외에도 최근 성인장애인 문화 체험을 진행하는 등 지역 내 장애인의 사회 참여 확대와 문화 여가 지원을 위한 다양한 복지 사업을 활발히 전개하고 있다.
1141world@newspim.com