우리은행 'WOORI 가족봉사단', 4월 한달 장애인 봉사활동 펼쳐

전국 각지에서 봉사활동, 서울 음성도서 제작 봉사

부산 '무장애 소풍' 전라권 '장애인직업재활센터' 방문 봉사

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행 'WOORI 가족봉사단(이하 봉사단)'은 20일 장애인의 날을 기념해 4월 한 달 동안 전국 각지에서 장애인 복지 증진을 위한 릴레이 봉사활동을 펼쳤다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 4일 서울 서초구에 있는 스튜디오 몽키에서 'WOORI 가족봉사단'이 동화책 낭독 봉사활동 이후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=우리은행]2026.04.20 dedanhi@newspim.com

봉사단은 먼저 지난 4일 서울에서 시각장애 아동들을 위한 음성도서 제작 봉사를 진행했다. 봉사단은 동화책 내용을 직접 낭독하고 녹음해 평소 독서에 어려움을 겪는 아동들이 생생한 목소리로 이야기를 접하며 상상력을 키울 수 있는 새로운 독서 환경을 조성하는 데 힘을 보탰다.

이어 지난 11일 부산(경상권)에서는 신체·발달장애인과 함께하는 '무장애 소풍'을 개최했다. 봉사단과 장애인이 함께 인근 공원을 산책하며 보도블록, 시설물, 방지턱 등 장애인들의 보행에 불편을 주는 장애물을 직접 확인하고 기록해 안전한 일상을 누릴 수 있는 환경을 조성했다.

지난 18일 광주(전라권)에서는 장애인직업재활센터를 방문해 발달장애 직원들의 업무를 돕고 소통하는 시간을 가졌다. 봉사단은 직업훈련 및 작업 현장에서 일손을 보태며 장애인들의 사회참여와 경제적 자립을 응원하는 등 실질적인 도움을 전달헸다.

봉사활동에 참여한 직원은 "이번 봉사활동으로 인해 우리가 당연하게 여겼던 일들과 일상이 장애인들에게는 큰 불편과 어려움이라는 생각이 들었다"며 "앞으로 이어질 봉사활동에도 가족과 함께 참여해 지역사회를 위한 작은 기여로 '일상 속 포용'의 가치를 실천하겠다"고 말했다.

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