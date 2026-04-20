장수군, 귀농학교 교육생 모집...정착 지원 프로그램 운영

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정책·현장 체험 결합한 실습형 교육과 예비 귀농인 역량 강화

워킹홀리데이 연계 농업 경험 확대와 안정적 농촌 정착 기반 마련

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 귀농·귀촌 희망자를 위한 실습형 교육 프로그램을 마련하고 교육생 모집에 나섰다고 20일 밝혔다.

장수군은 '장수귀농학교 제34기' 교육생을 20일부터 다음 달 15일까지 모집한다. 대상은 귀농·귀촌을 계획 중인 도시민과 정착 5년 이내인 초기 정착인으로, 선착순 30명을 선발한다.

장수군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.20 gojongwin@newspim.com

이번 교육은 귀농 정책 정보 제공과 농촌 생활 이해, 현장 경험 기회를 통해 안정적인 정착을 지원하기 위해 추진된다.

교육은 5월 21일부터 23일까지 3일간 한국농업연수원에서 진행되며, 총 10개 프로그램으로 구성된다.

주요 내용은 귀농귀촌 정책 설명, 귀농 설계 및 마인드 교육, 농업 경영체 사례 학습, 현장 농가 체험, 간담회 및 분임토론 등이다.

특히 농어촌 워킹홀리데이 프로그램과 연계한 현장 일경험 교육을 통해 참가자들이 실제 농업 환경을 체험하고 지역 이해도를 높일 수 있도록 지원할 계획이다.

이정우 부군수는 "현장 중심 교육을 통해 예비 정착민의 실질적인 준비를 돕겠다"며 "안정적인 장수 정착의 출발점이 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편 장수군은 귀농·귀촌인의 안정적 정착과 지역 활력 제고를 위해 맞춤형 교육과 지원 정책을 지속 확대할 방침이다.

gojongwin@newspim.com