한신공영 사내 봉사단, 종로 천사무료급식소 배식 봉사 실시

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취약계층 어르신 320명 대상 식사 제공

​5·9월 현충원 묘역 정화 및 12월 연탄 배달 봉사 계획

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 한신공영은 사내 봉사단체 '한신효봉사단'이 지난 18일 서울 종로구에 위치한 종로 천사무료급식소에서 취약계층 어르신을 위한 급식 봉사활동을 진행했다고 20일 밝혔다.

​이번 활동에는 한신공영 임직원과 그 가족들이 참여했다. 봉사단은 총 2회로 나누어 약 320명(1차 160명, 2차 160명)의 어르신에게 식사를 제공했다.

한신공영 사내 봉사단체 '한신효봉사단'이 18일 종로구 천사무료급식소를 찾아 배식 자원봉사를 진행한 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한신공영]

​이날 임직원들은 오전 8시 30분부터 사전 안내를 마친 뒤 배식, 식기 세척, 홀 서빙, 현장 청소 등 급식 운영 과정 전반에 직접 참여했다.

​한신공영은 이번 급식 봉사를 시작으로 2026년 연간 사회공헌 활동을 순차적으로 전개한다. 오는 5월과 9월에는 국립서울현충원을 방문해 묘역 정화 활동을 실시하며, 12월에는 연탄 배달 봉사를 진행할 계획이다.

​한신공영 관계자는 "앞으로도 임직원이 참여하는 봉사 프로그램을 확대 운영할 방침"이라고 말했다.

dosong@newspim.com