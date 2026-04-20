한신공영 사내 봉사단, 종로 천사무료급식소 배식 봉사 실시

AI 핵심 요약beta
- 한신공영 한신효봉사단이 18일 종로 천사무료급식소에서 취약계층 어르신 급식 봉사를 했다.
- 임직원과 가족이 참여해 320명 어르신에게 식사를 제공하고 배식·청소 등을 했다.
- 2026년 현충원 정화와 연탄 배달 등 사회공헌 활동을 순차 전개한다.
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5·9월 현충원 묘역 정화 및 12월 연탄 배달 봉사 계획
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 한신공영은 사내 봉사단체 '한신효봉사단'이 지난 18일 서울 종로구에 위치한 종로 천사무료급식소에서 취약계층 어르신을 위한 급식 봉사활동을 진행했다고 20일 밝혔다.
이번 활동에는 한신공영 임직원과 그 가족들이 참여했다. 봉사단은 총 2회로 나누어 약 320명(1차 160명, 2차 160명)의 어르신에게 식사를 제공했다.
이날 임직원들은 오전 8시 30분부터 사전 안내를 마친 뒤 배식, 식기 세척, 홀 서빙, 현장 청소 등 급식 운영 과정 전반에 직접 참여했다.
한신공영은 이번 급식 봉사를 시작으로 2026년 연간 사회공헌 활동을 순차적으로 전개한다. 오는 5월과 9월에는 국립서울현충원을 방문해 묘역 정화 활동을 실시하며, 12월에는 연탄 배달 봉사를 진행할 계획이다.
한신공영 관계자는 "앞으로도 임직원이 참여하는 봉사 프로그램을 확대 운영할 방침"이라고 말했다.
dosong@newspim.com