익산시, 농자재 가격 상승 대응...영농현장 기술지원 강화

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비료·농약·유류비 상승 대응 수급 관리와 사전 방제 지원 확대

저투입 재배기술 보급과 에너지 절감 기반 농가 부담 완화 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 중동 정세 불안에 따른 농자재 가격 상승 여파가 이어지는 가운데 익산시가 농가 경영 안정을 위한 대응에 나섰다.

익산시는 생산비 부담을 낮추고 안정적인 영농활동을 지원하기 위해 현장 중심 기술지원과 농자재 수급 관리를 강화한다고 20일 밝혔다.

중동발 위기 대응_영농현장 현장 지도[사진=익산시]2026.04.20 lbs0964@newspim.com

최근 유류비를 비롯해 비료, 농약, 시설 자재 가격이 동반 상승하면서 농가 부담이 커지는 상황에 대응해 시는 수급 안정과 기술지도를 병행 추진하고 있다.

우선 '벼 병해충 사전방제 지원사업'을 통해 방제약제를 공급하고, 가격 및 물량 변동 상황을 지속 점검해 하반기 방제사업도 차질 없이 추진할 계획이다.

또 토양검정실을 통해 연간 5000점 규모의 토양 성분을 분석하고 작물별 맞춤형 시비 처방을 제공해 불필요한 비료 사용을 줄이고 있다. 20개소 병해충 예찰포 운영으로 생육 단계별 발생 상황을 사전에 파악해 농약 사용 최소화도 유도하고 있다.

이와 함께 벼 재배 농가에는 드문모 이앙과 직파재배 기술을 보급해 유류비 절감을 지원하고, 시설하우스에는 다겹보온커튼과 포그시스템 도입을 확대해 난방비 절감과 고온 피해 예방을 추진한다.

시는 조사료 재배 면적 확대와 시설 공사 조기 발주 등을 통해 사료비와 자재비 상승 대응력도 높일 방침이다.

익산시 관계자는 "외부 요인으로 인한 농가 부담을 줄이기 위해 저투입 재배기술 확산과 경영비 절감 지원을 지속 추진하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com