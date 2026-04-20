K-봉사로 세계 잇는다…행안부, '세계 자원봉사자의 해' 기념식 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 2026년 '세계 자원봉사자의 해'를 맞아 자원봉사 문화 확산에 본격 나섰다.

행정안전부는 20일 대한상공회의소 국제회의장에서 '세계 자원봉사자의 해' 기념식을 열고 자원봉사 활성화를 위한 대장정의 시작을 알렸다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 '세계 자원봉사자의 해'는 유엔(UN)이 2001년 이후 25년 만에 다시 지정한 것으로, 자원봉사를 지속가능발전목표(SDGs) 달성의 핵심 수단으로 재조명한 데 의미가 있다.

'K-봉사의 울림, 세계를 채우는 선율'을 주제로 열린 이날 행사에는 정부와 민간이 함께 참여해 한국위원회 위촉, 슬로건 선포, 지방정부 릴레이 선언 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

행사에서는 각계 인사 26명으로 구성된 '한국위원회'도 출범했다. 윤호중 장관을 비롯해 정무성 교수, 작곡가 윤일상, 개그맨 윤택, 전 농구선수 한기범 등 다양한 분야 인사들이 참여해 자원봉사 가치 확산에 나설 예정이다.

또 공모를 통해 선정된 슬로건은 개인의 작은 봉사가 모여 사회 전체의 변화를 만든다는 의미를 담아 향후 관련 정책과 캠페인의 핵심 메시지로 활용된다.

정부는 기념식을 계기로 전국적인 자원봉사 확산을 위한 다양한 참여형 사업도 추진한다. 4월 말부터 10주간 전국 10개 시·도가 참여하는 '자원봉사 릴레이'가 진행되며, 탄소중립·재난안전·마을공동체 등 10대 테마 중심의 활동이 이어진다.

이와 함께 전국에서 선발된 200개 팀, 2026명 규모의 'K-자원봉사단'이 돌봄, 교육, 환경보호 등 지역 사회 문제 해결 활동에 참여한다. 청년층을 대상으로 한 자원봉사 홍보 공모전과 우수 사례를 선정하는 '공익활동 임팩트 어워드'도 9월 추진된다.

윤호중 행정안전부 장관은 "2026년 '세계 자원봉사자의 해'를 맞아 전국 각지에서 이어질 자원봉사 활동이 우리 사회를 하나로 묶는 연대와 화합의소중한 계기가 되길 기대한다"며 "행정안전부도 전 국민이 일상 속에서 손쉽게 자원봉사를 실천할 수 있도록민간과 긴밀히 협력하고, 자원봉사활동 기본법 전부개정 등 자원봉사 활성화를 위한 제도적 뒷받침을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com