미니쉬코스 17회, 일본인 의료진 59명 수료

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 헬스테크 기업 미니쉬테크놀로지는 일본인 치과 의료진을 대상으로 한 '제17회 미니쉬코스 글로벌'을 통해 총 59명의 수료생을 배출했다고 20일 밝혔다.

이번 교육은 4월 16일부터 18일까지 서울 중구 신흥연수센터에서 진행됐다. 수료생은 치과의사 32명, 치과위생사 27명으로 구성됐으며, 누적 수료생은 434명이다. 참가자 소속 치과의 약 70%는 도쿄 지역에 위치한 것으로 집계됐다.

미니쉬코스는 치아복구 솔루션 '미니쉬' 치료를 위해 이수해야 하는 공식 교육과정이다. 생체모방이론을 기반으로 한 치료 이론과 함께 프렙, 스캔, 본딩 등 실습 중심 교육으로 운영된다. 이번 과정에서는 일본 현지 프로바이더 소속 의료진의 임상 사례 강의가 포함됐다.

교육은 치과의사와 치과위생사가 함께 참여하는 방식으로 진행됐다. 병원 단위 팀이 진료 과정을 공동으로 습득하도록 구성해 현장 적용을 고려했다. 교육 대상은 미니쉬 프로바이더 계약을 완료한 치과로 제한해 운영됐다.

수료식은 국내외 프로바이더와 강사진 등 약 100명이 참석한 가운데 네트워킹 행사 형태로 진행됐다. 참가자 간 정보 공유와 교류가 이뤄졌다.

회사는 오는 10월에도 약 100명 규모의 교육을 계획하고 있으며, 해당 일정은 현재 신청이 마감된 상태다. 4월 기준 미니쉬 프로바이더는 일본 53곳, 한국 43곳 등 총 106곳이다.

회사 관계자는 해외 의료진의 진료 준비 기간 단축을 지원할 계획이라고 밝혔다.

[이미지=미니쉬테크놀로지]

whitss@newspim.com