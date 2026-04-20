백남준아트센터·세종문화회관, 광역 문화권 공동제작 모델 구축 협력

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동시대 예술의 담론 확장과 지속가능한 창작 생태계 조성을 위한 업무협약 체결

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 백남준아트센터와 재단법인 세종문화회관은 동시대 예술의 담론 확장과 지속가능한 창작 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

업무협약 후 기념촬영. [사진=경기문화재단]

이번 협약은 양 기관의 상호존중과 신뢰를 바탕으로, 서울과 경기 지역을 연결하는 광역 문화권 공동제작 모델을 구축하기 위한 협력의 출발점으로 마련됐다.



이번 협약을 통해 양 기관은 ▲동시대 예술의 확장과 새로운 창작 방식 모색을 위한 공동제작 ▲신진 예술가 발굴 및 창작 생태계 조성을 위한 협력 ▲서울·경기권 기반의 공동 편성·제작·운영 체계 구축 ▲공동 마케팅 및 관객 개발, 국내외 유통 확대를 위한 홍보 협력 등 다각적인 협력을 추진한다.

특히 미술관과 공연장이라는 상이한 제도적 기반을 교차시키며, 제작·유통·담론을 아우르는 통합적 예술 플랫폼으로의 확장을 도모할 예정이다.

협약의 첫 번째 공동 프로젝트는 백남준아트센터의 '2026 백남준미디어아트페스티벌'의 공식 프로그램과 세종문화회관에서는 컨템퍼러리 시즌 'Sync Next 26' 프로그램에서 발표된다.

양 기관은 각자의 공간적·제도적 맥락에 맞게 작품을 재구성해 선보일 계획이다.

이번 협력은 단순한 공동제작을 넘어, 동시대 예술이 작동하는 조건과 환경을 재구성하는 실험적 시도로 주목된다.

백남준아트센터는 그간 매체 예술과 퍼포먼스, 기술 기반 창작을 가로지르는 다양한 프로그램을 통해 미술관의 역할을 확장해온 바 있으며, 이번 협약을 계기로 공연예술 분야와의 접점을 더욱 적극적으로 심화해 나갈 계획이다.

백남준아트센터 박남희 관장은 "백남준아트센터는 미술관의 경계를 넘어 다양한 예술 형식과 실천을 연결하는 플랫폼으로서의 역할을 지속적으로 모색해왔다"며 "세종문화회관과의 협력을 통해 동시대 예술의 새로운 제작 방식과 유통 구조를 실험하고, 보다 확장된 예술 생태계를 함께 만들어가겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com