경기의회 국민의힘 "장애인도 '당연한 일상' 누리는 하나 된 세상 만들 것"

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제46회 장애인의 날 맞아 논평 발표... "차별 줄이고 기회 나누는 사회"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 국민의힘이 제46회 장애인의 날을 맞아 장애인과 비장애인이 차별 없이 평범한 일상을 누릴 수 있는 경기도를 만들겠다고 다짐했다.

장애인과 비장애인이 차별 없이 평범한 일상을 누릴 수 있는 경기도를 만들겠다고 다짐했다. [사진= 경기도의회 국민의 힘]

경기도의회 국민의힘은 20일 유영일 수석대변인 명의의 논평을 통해 "올해 장애인의 날 슬로건인 '당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록'의 의미를 되새기며, 서로를 이해하고 존중하는 사회를 향해 나아가겠다"고 밝혔다.

국민의힘은 우리가 매일 누리는 걷고, 듣고, 배우는 평범한 일상들이 누군가에게는 평생을 꿈꿔온 기적일 수 있다는 점을 짚었다.

유영일 수석대변인은 "장애인들에게 진정으로 필요한 것은 '특별한 대우'가 아니라 '평범한 일상의 공유'"라며 "우리의 배려와 생각이 조금만 더 깊어진다면 차별은 줄어들고 기회를 같이 누리는 '하나 되는 세상'을 앞당길 수 있다"고 역설했다.

단순한 격려를 넘어 구체적인 정책 지원 의지도 분명히 했다. 국민의힘은 장애인의 실질적인 경제적 자립을 돕기 위해 장애인 일자리 확충을 비롯한 생애주기별 맞춤형 정책을 끊임없이 고민하고 신속하게 추진하겠다고 약속했다.

논평은 "경기도의회 국민의힘은 '함께'의 힘을 믿는다"며 "봄날의 온기가 도내 모든 장애인 가정 구석구석에 전해질 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이겠다"고 덧붙였다.

끝으로 유 수석대변인은 "장애가 장벽이 되지 않는 경기도를 만들기 위해 늘 곁에서 함께하겠다"며 "도민 모두가 소외됨 없이 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 교육과 복지 환경 조성에 당력을 집중하겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com