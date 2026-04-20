신한투자증권, 생산적 금융 지원 위한 블루북 발간

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17개 산업 부문 6개 세부 카테고리로 분석

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 20일 생산적 금융 지원을 위한 블루북 '생산적 금융 II: 자본의 목적지, 산업 경쟁력 대해부'를 발간했다고 밝혔다.

신한투자증권에 따르면 회사는 이번 블루북에 총 17개의 산업 부문을 6개의 세부 카테고리로 나눠 분석한 내용을 담았다. 17개의 산업 부문은 인공지능(AI), 로봇, 반도체 등 고성장 기술 부문과 방산, 건설, 석유화학, 철강금속 등 중후장대 산업 부문이다.

[사진=신한투자증권]

세부 카테고리는 ▲국내외 밸류체인 정리 ▲산업 트렌드 분석 ▲밸류체인 분석 ▲글로벌 시장 내 국내 산업 경쟁력 ▲산업 내 생산적 금융의 역할 ▲결론 및 투자 제언 등으로 구성됐다.

또한 신한투자증권의 공식 유튜브 채널 알파TV를 통해 바이오(엄민용), AI(최승환), 2차전지(이진명) 등 블루북의 저자들이 출연한 생산적 금융 콘텐츠도 시청할 수 있다.

신한투자증권은 신한금융그룹이 'K-성장, K-금융' 기치 아래 추진 중인 생산적 금융 추진단 일원으로서 모험자본 육성에 나서고 있다.

회사는 최근 리서치본부 내 기업분석부 조직을 기업분석1부와 기업분석2부로 재편하는 등 생산적 금융 지원을 위한 조직 확대 개편을 시행했다.

rkgml925@newspim.com