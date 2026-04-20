전주시, 고유가 피해지원금 신속 지급체계 구축...취약계층 지원 총력

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전담 TF 가동과 선불카드 등 사전 준비 강화로 원활한 집행 기반 마련

1·2차 단계별 지급 추진과 소비 진작 연계 통한 지역경제 활성화 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 중동 전쟁 여파로 민생 부담이 커진 가운데 전주시가 고유가 피해지원금의 신속 지급을 위한 사전 준비에 돌입했다.

전주시는 정부 추경안 통과에 발맞춰 '고유가 피해지원금 전담 TF'를 구성하고, 오는 27일부터 시작되는 1차 지급을 앞두고 현장 점검과 행정 준비를 강화하고 있다고 20일 밝혔다.

전주시 고유가 피해지원금 지급 준비 '만전'[사진=전주시]2026.04.20 lbs0964@newspim.com

이번 지원금은 고유가·고물가·고환율 등 복합 위기로 어려움을 겪는 취약계층의 생활 안정을 지원하고, 지역 내 소비 순환을 통해 소상공인 매출 확대를 유도하기 위한 민생 대책이다.

1차 지급은 4월 27일부터 5월 8일까지 진행되며, 기초생활수급자 60만 원, 차상위계층 및 한부모가정 50만 원이 각각 지급된다.

이어 2차 지급은 5월 18일부터 7월 3일까지 소득 상위 30%를 제외한 시민에게 1인당 15만 원씩 지원된다. 미신청자는 2차 기간에 신청 가능하며 사용 기한은 8월 31일까지다.

지급 수단은 전주사랑상품권과 신용·체크카드, 선불카드 중 선택할 수 있으며, 상품권은 가맹점에서, 카드류는 연 매출 30억 원 이하 소상공인 사업장에서 사용 가능하다.

신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 1·2차 신청 첫 주에는 출생년도 끝자리 기준 요일별 5부제가 적용되며, 이의신청 역시 동일 방식으로 운영된다.

시는 앞서 사업 총괄, 현장 지원, 홍보·전산 지원 등 3개반으로 구성된 전담 TF를 가동하고, 35개 동 주민센터에 인력과 장비를 보강하는 등 지급 준비를 진행해왔다. 윤동욱 전주시장 권한대행 부시장도 현장을 찾아 준비 상황을 점검했다.

향후 시는 카드사와 애플리케이션, 버스 광고, SNS 등을 활용해 지급 일정과 대상 등을 안내하고, 상품권 이용 활성화와 조기 소비 유도를 위한 홍보도 병행할 계획이다.

시 관계자는 "취약계층 중심의 실질적 지원과 지역경제 활성화를 동시에 도모할 것"이라며 "시민 불편 없이 신속한 지급이 이뤄지도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

한편 자세한 사항은 행정안전부 및 전주시 콜센터를 통해 확인할 수 있다.

lbs0964@newspim.com