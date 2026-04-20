넷마블 '왕좌의 게임: 킹스로드', 5월 14일 PC 선공개

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 개발 중인 액션 어드벤처 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'를 5월 14일 PC에서 먼저 공개하고 5월 21일 모바일 정식 출시한다.
- 원작 IP 스토리텔링과 오픈월드 웨스테로스 대륙, 사실적 액션 전투가 주요 특징이며 기사·용병·암살자 중 클래스를 선택해 진행한다.
- 수익 모델은 월정액·패스·꾸미기 아이템 중심이고 협력 콘텐츠와 가문 영지 구축 콘텐츠를 제공한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 개발 중인 액션 어드벤처 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'를 5월 14일 PC 환경에서 먼저 공개하고 모바일 플랫폼은 5월 21일 정식 출시한다.
넷마블은 지난 17일 진행된 온라인 쇼케이스를 통해 게임의 핵심 게임성을 공개했다고 20일 밝혔다. 원작 IP를 활용한 스토리텔링과 오픈월드로 구현한 웨스테로스 대륙, 사실적인 액션 전투가 주요 특징이다. 플레이어는 기사, 용병, 암살자 중 하나의 클래스를 선택해 진행한다.
PC와 모바일을 동시 지원하지만 개발 과정에서 'PC 중심의 사용자 경험'을 우선했다. 장현일 넷마블네오 PD는 "전투 설계와 조작의 깊이, UI 구성 모두 키보드·마우스 환경을 기준으로 개발했다"고 설명했다.
수익 모델은 월정액과 패스, 꾸미기 아이템 중심이다. 협력 콘텐츠로는 4명이 참여하는 '기억의 제단', 2인 협력 토벌 콘텐츠 '정예의 은신처', 레이드형 '심연의 제단' 등이 있다. 플레이어는 자신만의 가문과 영지를 구축할 수 있는 '레난스레스트' 콘텐츠도 즐길 수 있다.
넷마블은 지난 2월 24일부터 사전등록을 진행 중이다. PC 사전등록자에게는 북부 의상 코스튬, 비약 선택 꾸러미 10개, 나이트워치 보급품 상자 5개를 제공한다. 모바일 플랫폼 사전등록자는 프로필 테두리, 배경 꾸미기 아이템, 외형 변경권을 받으며, 문자 사전등록자에게는 탈것과 마구 세트를 지급한다.
장현일 PD는 "개발진 모두가 '왕좌의 게임' 찐팬이자 액션게임을 사랑하는 이용자의 마음으로 타협하지 않고 치열하게 개발 중"이라며 "앞으로도 많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 밝혔다.
이 게임은 에미상과 골든글로브상을 수상한 HBO 드라마 '왕좌의 게임' 시즌4를 배경으로 한다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO로부터 공식 라이선스를 획득했다.
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