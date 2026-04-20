李昌镛卸任韩国央行行长：汇率管理不能只靠货币政策

纽斯频通讯社首尔4月20日电 韩国银行（央行）行长李昌镛20日结束4年任期。他在离任仪式上表示，单纯依靠外汇市场干预或利率政策管理汇率可能带来更大副作用，呼吁通过结构性改革应对韩国经济面临的长期挑战。

图为15日上午，韩国银行（央行）行长李昌镛出席在首尔市中区韩国银行总部举行的货币政策方向记者座谈会。【图片=纽斯频通讯社】

李昌镛当天在首尔韩国银行总部举行的离任仪式上说，中东局势仍未平息，外汇和金融市场尚未完全稳定，在此背景下卸任令他感到心情沉重。

他表示，随着经济结构变化，货币政策和财政政策的影响力正在减弱，仅依靠传统政策工具越来越难以同时实现经济稳定与增长目标。

谈及汇率问题时，李昌镛指出，韩国外汇市场过去主要受外国资本流动影响，而如今企业、个人投资者及国民年金等本国资金的作用明显增强。资本跨境流动除受利率因素影响外，还受到劳动力市场、税收制度、养老金体系及地缘政治风险等多重因素左右。

他说，如果不通过制度改革适应新形势，而继续单纯依赖汇市干预或利率政策稳定汇率，可能产生更大负面影响。

对于韩国面临的低生育率、低增长等问题，李昌镛表示，应通过劳动市场、教育体系等结构性改革加以解决。他还指出，以半导体产业为核心的增长模式存在对单一产业依赖过高及收入差距扩大等隐忧。

回顾过去4年任期，李昌镛表示，其间韩国经济连续遭遇多重外部冲击，包括俄乌冲突引发高通胀、房地产金融风险、美国硅谷银行倒闭以及近期中东局势升级带来的汇率波动。韩国银行曾两次大幅加息，并将基准利率上调至3.5%。

他表示，韩国较早将通胀稳定在2%左右，并推进政策前瞻指引和结构改革研究，是任内主要成果之一。

李昌镛最后说，对其任内政策的评价将交由时间检验，并相信韩国银行在新任行长领导下有能力继续稳定外汇和金融市场。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社