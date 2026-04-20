서울시, '옥외전광판 밝기 조정 권고' 시행…"에너지 절약 동참 확산"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 지난 3월 전국 최초로 '옥외전광판 주·야간 빛 밝기 권고기준' 시행 이후 자치구별 준수 현황을 점검한 결과, 옥외전광판의 밝기 조정과 자동 휘도조절장치 활용 등 에너지 절약을 고려한 운영이 확산하고 있다고 20일 밝혔다.

지난 3월 서울시는 전광판 주간 밝기 기준(7000cd/㎡ 이하)을 신설하고, 표시면적과 시간대에 따라 야간 기준을 세분화한 '옥외전광판 주·야간 빛 밝기 권고기준'을 마련해 4월 1일부터 적용하고 있다. 이어 4월에는 광화문(4개소)·명동(5개소) 자유표시구역 전광판 운영시간 자율 단축도 추진하며 도시 빛 관리와 에너지 절약을 함께 이끌어 왔다.

광화문은 ▲KT ▲세광빌딩 ▲코리아나호텔 ▲동아미디어센터, 명동은 ▲신세계백화점 ▲교원내외빌딩 ▲명동8나길 미디어폴 ▲스마트미디어폴 ▲팔로잉미디어다.

코리아나호텔 전광판 [사진=서울시]

이번 점검은 서울시가 관리 중인 30㎡ 이상 옥외전광판 200개소를 대상으로 실시됐으며, 이 중 158개소는 자동휘도조절장치 설치·운영을 통해 전광판 밝기를 조정한 것으로 확인됐다. 서울시는 자동휘도조절장치가 설치된 전광판은 109개소며, 이 가운데 105개소는 실제 운영 중이라고 설명했다.

자동휘도조절장치는 외부 밝기 변화에 따라 전광판 휘도를 자동으로 조절하는 방식으로, 필요한 밝기는 확보하면서도 과도한 전력 사용을 줄일 수 있어 에너지 절약형 운영의 핵심 수단으로 평가된다.

밝기를 조정한 전광판을 분석한 결과 주간에는 46개소, 야간에는 40개소에서 기존보다 휘도를 낮춰 운영하고 있는 것으로 확인됐다. 전체 분석 대상 전광판의 기존 운영 밝기와 비교하면 주간은 약 8.1%, 야간은 약 16.1% 낮아진 수준으로 나타났으며, 시는 이와 비례하여 동일 비율의 에너지 절감 효과가 발생할 것으로 예상한다.

밝기 조정이 확인된 전광판은 밝기를 기존보다 낮은 수준으로 운영하며 시민이 체감하는 눈부심을 줄이는 것은 물론 전광판의 불필요한 전력 사용을 줄이는 방향으로 관리가 전환되고 있는 것으로 확인됐다.

이번 점검 결과는 권고기준이 단순한 선언에 그치지 않고, 현장에서 실제 운영 방식의 변화를 이끌고 있다는 점에서 의미가 있다. 특히 자동휘도조절장치 설치·운영 현황과 실제 밝기 하향 운영이 확인되며 권고기준이 빛공해 완화와 에너지 절약을 함께 고려하는 현장 관리 기준으로 작동하고 있음을 확인했다.

최인규 디자인정책관은 "옥외전광판의 과도한 밝기를 줄이는 것은 시민 불편을 덜어주는 동시에 불필요한 전력 사용을 낮추는 실질적인 에너지 절약"이라며 "앞으로도 자치구 및 운영사업자와 협력해 권고기준의 현장 안착을 유도하고, 지속 가능한 서울형 빛 환경을 만들어 나가겠다"고 전했다.

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