롯데이노베이트 휴머노이드 로봇 '로이', 스카이런서 계단 등반

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

피지컬 AI 기술 현장 적용 검증…대회 역사상 첫 로봇 참여

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자=롯데이노베이트는 휴머노이드 로봇 '로이'를 '2026 롯데월드타워 스카이런'에 투입해 계단 등반에 성공했다고 20일 밝혔다. 대회 역사상 휴머노이드 로봇이 참여한 첫 사례다.

스카이런은 롯데월드타워 123층(555m)까지 총 2917개 계단을 오르는 국내 최고 높이의 수직 마라톤 대회다. 로이는 4월 18일 대회 하루 전 공식 유니폼을 입고 코스의 일부 구간을 직접 올랐다.

롯데이노베이트는 휴머노이드 로봇 '로이'를 '2026 롯데월드타워 스카이런'에 투입해 계단 등반에 성공했다고 20일 밝혔다. 대회 역사상 휴머노이드 로봇이 참여한 첫 사례다. [사진= 롯데이노베이트]

로봇의 계단 등반은 높은 수준의 균형 제어와 환경 인지 기술이 필요하다. 롯데이노베이트는 실제 현장과 유사한 환경에서 강화 학습 기반의 반복 시뮬레이션을 진행했다.

계단 높이와 간격 등 변수를 반영해 로이의 안정적인 동작을 완성했으며 로봇 관절의 위치·속도·토크 등 감각 정보를 실시간으로 수집해 최적의 관절 동작으로 맵핑하는 방식으로 보행 제어를 구현했다.

휴머노이드 로봇의 계단 보행 기술은 물류·배송·보안 등 층간 이동이 필요한 산업 현장에 적용 가능하다. 향후 양손으로 물품을 운반하며 계단을 오르내리는 복합 작업이 가능해져 다층 건물에서의 순찰·점검·배송 자동화에 활용될 수 있다.

롯데이노베이트는 로이의 '두뇌' 역할을 하는 피지컬 AI 기술을 고도화할 계획이다. 다양한 제조사의 휴머노이드 로봇 중 각 산업 현장에 적합한 하드웨어를 선별해 도입하고 자체 연구 중인 VLA(Vision-Language-Action) 모델과 강화 학습 기반의 제어 기술을 적용할 예정이다.

AI 플랫폼 '아이멤버'를 통합해 작업자가 자연어로 명령을 내리면 로봇이 현실 세계의 복잡한 상황을 인지하고 능동적으로 작업을 수행하도록 한다.

나아가 VLA 및 강화 학습 기반의 제어 기술, 통합 AI 플랫폼, 실시간 관제 서비스를 하나로 묶은 'RaaS(Robot as a Service)' 전략을 추진한다. 유통 및 물류 등 다양한 산업 현장에 맞춤형 솔루션을 제공하며 피지컬 AI 서비스 생태계를 확장해 나갈 방침이다.

origin@newspim.com