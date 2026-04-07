롯데이노베이트, 모빌린트와 NPU 스마트 인프라 최적화 '가속도'

AI 핵심 요약beta
- 롯데이노베이트가 7일 모빌린트와 NPU 기술 적용 MOU 체결했다.
- NPU 생태계 구축과 피지컬 AI 실증으로 상용화 완성도를 높인다.
- 휴머노이드 솔루션 제조·유통 현장에 투입해 성능 검증한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 롯데이노베이트가 모빌리티∙보안 분야에서 영상지능 및 엣지 디바이스 통합 역량을 보유한 AI 반도체 전문기업 모빌린트(mobilint)와 손잡고 NPU(신경망처리장치) 기술 적용 및 실증, 상호 기술 개선을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 협약은 롯데이노베이트가 추진 중인 NPU 생태계 구축 전략의 일환으로 진행됐다. 롯데이노베이트는 최근 기술 경쟁력을 갖춘 기업과 협력을 확대하며 관련 사업에 속도를 내고 있다. 특히 현장 통합 역량이 강점인 모빌린트와의 협력을 통해 상용화 환경에서의 완성도를 높이겠다는 계획이다.
양사는 이번 협약을 통해 다양한 AI 사업 발굴을 위한 기술 협력을 추진한다. 특히 피지컬 AI 분야에 NPU 적용을 위한 기술 협업과 실증을 추진해 기술력을 입증할 예정이다. 또한 기술 협력을 통해 확보할 휴머노이드용 NPU 기반 솔루션은 제조, 유통, 물류 등 롯데 계열사 현장에 투입되어 성능과 효율을 검증한다.
롯데이노베이트는 피지컬 AI 분야에 집중하고 있으며, 휴머노이드 제어의 핵심 기술인 VLA(시각-언어-행동) 등 관련 AI 기술 내재화에도 박차를 가하고 있다. 모빌린트는 롯데이노베이트의 AI 모델이 NPU 환경에서 최적으로 동작하도록 개발을 담당하고, 온디바이스 및 엣지 AI 반도체 기술을 기반으로 다양한 산업 환경에 최적화된 AI 실행 구조를 구현할 계획이다. 아울러 센서, 디바이스 연계 구조 설계와 현장 데이터 기반 알고리즘 최적화를 통해 실제 산업 현장에서의 성능과 운영 효율을 극대화할 예정이다.
지난 6일 모빌린트 본사에서 열린 협약식에는 롯데이노베이트 오현식 AI혁신센터장과 모빌린트 김성모 사업개발본부장 등 주요 관계자들이 참석해 협력 범위와 추진 일정을 논의했다.
롯데이노베이트 오현식 AI혁신센터장은 "전반적인 AI 산업부터 미래 산업인 휴머노이드까지 온디바이스 AI의 성패는 빠르고 가벼운 NPU 기술에 달려있다"며 "양사의 역량을 결합해 현장에 최적화된 차세대 스마트 인프라 운영 품질을 입증하겠다"고 말했다.
롯데이노베이트는 앞으로도 NPU 기반 엣지 AI 전환을 적극 추진하고, 다양한 기술 협력을 통해 AI 산업 현장에 최적화된 AI 서비스를 지속 확대할 방침이다.
yuniya@newspim.com