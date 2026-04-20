아산서 야외주차장 차량 화재 잇따라...총 6대 소실

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[아산=뉴스핌] 오종원 기자 = 충남 아산시 야외주차장에서 잇따라 불이 나 차량 6대가 소실되는 피해가 발생했다.

20일 아산소방서에 따르면 전날 오후 4시 33분쯤 아산시 권곡동 한 야외주차장에서 불이 나 차량 2대가 전소되고 인접 건축물 일부가 소실되는 피해가 발생했다.

19일 오후 4시 33분쯤 충남 아산시 권곡동 한 야외주차장에 세워진 차량에서 불이 나는 모습. [사진=아산소방서] 2026.04.20 jongwon3454@newspim.com

불은 출동한 소방대에 의해 발생 13분 만인 오후 4시 46분쯤 완진됐으며 소방서 추산 4600만 원 상당 재산피해가 발생했다.

또 이날 오후 5시 21분쯤 배방읍 세교리에 위치한 야외주차장에서도 불이 나 차량 4대 일부가 소실되는 피해가 발생했다.

불은 발생 12분 만에 진화됐으며 차량 4대 후면 열변형 피해가 발생하는 등 74만 원 상당 재산피해가 발생했다.

다행히 이날 화재로 인한 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

소방당국은 담배꽁초로 인한 부주의로 추정하며 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

jongwon3454@newspim.com