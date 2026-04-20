장애인 공직 진출 돕는다…인사처, 온라인 설명회 공개

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 장애인 수험생의 공직 진출을 지원하기 위한 온라인 설명회가 마련됐다.

인사혁신처는 20일 한국장애인고용공단과 함께 '2026년 온라인 장애인 공직 설명회' 영상을 제작·배포한다고 밝혔다.

[자료=인사혁신처]

이번 설명회는 시간과 장소 제약 없이 누구나 시청할 수 있도록 온라인으로 제작됐으며, 자막과 수어 통역을 포함해 장애인 수험생의 접근성을 높인 것이 특징이다.

설명회는 ▲채용 전형 안내 및 서류·필기 준비 ▲시험 편의 제공 및 면접 전략 ▲임용 이후 근무 지원과 조직 적응 등 공직 입문 전 과정으로 구성됐다. 기존 강의 중심 방식에서 벗어나 질문과 답변 형식의 토크쇼 형태로 제작돼 이해도를 높였다.

영상에는 인사처와 국방부 채용 담당자뿐 아니라 실제 근무 중인 장애인 공무원과 군무원이 출연해 합격 경험과 준비 노하우를 공유한다.

설명회 영상은 장애인의 날(4월 20일)을 맞아 인사처 유튜브 채널과 블로그, 공단 유튜브 등을 통해 공개되며, 향후 지역별 오프라인 설명회에서도 활용될 예정이다.

박성희 인사혁신국장은 "장애인 수험생들에게 실질적인 길잡이가 되길 바란다"며 "앞으로도 장애인 수험생을 위해 제도 안내와 함께 입직 후 공직 적응, 역량 발휘까지 어려움이 없도록 관심을 기울이겠다"고 말했다.

한편 인사처는 장애인의 공직 진출 확대를 위해 7급·9급 공개경쟁채용에서 장애인 구분모집을 운영하고, 중증장애인을 대상으로 한 경력경쟁채용도 실시하고 있다. 현재 중앙행정기관에는 약 6000명의 장애인 공무원이 근무 중이며, 이 중 1200여 명이 중증장애인인 것으로 집계됐다.

abc123@newspim.com