경기도, 중장년 인턴캠프 참여자 150명 모집

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"중장년이 일상에서 벗어나 새로운 삶의 방향을 모색하는 체험형 프로그램"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = "낯선 곳에서도 사회의 일원으로 기여할 수 있다는 자부심을 느꼈습니다.", "내 안의 껍질을 깨고 다시 시작할 용기를 얻었습니다."

전국 최초 중장년 갭이어 프로그램 '인턴(人-Turn)캠프' 참여자들의 이야기다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

경기도는 중장년의 삶 전환을 지원하는 인턴캠프 참여자 150명을 다음 달 31일까지 모집한다고 20일 밝혔다.

모집 인원을 지난해 120명에서 올해 150명으로 늘리고 활동 지역도 기존 파주·인제·남원·고령에 포천을 추가해 총 5개 지역으로 확대했다고 20일 밝혔다.

도에 따르면 '중장년 인턴캠프'는 커리어 전환기에 놓인 중장년이 일상에서 벗어나 새로운 삶의 방향을 모색하는 체험형 프로그램으로, 자기 탐색과 정서적 재충전, 실제 삶의 변화까지 연결하는 데 초점을 뒀다.

경기도에 거주하는 만 40세 이상 64세 이하 중장년이면 누구나 신청할 수 있다. 경기도청 누리집(gg.go.kr)을 통해 접수하며 온라인 면접을 거쳐 최종 참여자를 선발한다.

선발된 참여자는 6월 말부터 약 16주간 프로그램에 참여한다. 초기에는 관계, 주거, 생애 진단 등을 주제로 한 특강과 워크숍을 통해 삶을 점검하고 전환 방향을 설계한다. 이후 연계 지역에 일정 기간 체류하며 지역 과제를 기반으로 소규모 프로젝트를 수행한다. 참여자는 지역사회와 관계를 맺으며 새로운 역할을 경험하고 인생 2막을 준비하게 된다.

도는 프로그램 종료 이후에도 참여자 동문 네트워크 운영과 일자리 상담·연계 등 사후 지원을 이어갈 계획이다.

송은실 경기도 사회혁신경제국장은 "중장년 인턴캠프는 스스로 삶을 재설계할 수 있도록 돕는 전환 프로그램"이라며 "더 많은 도민이 새로운 경험에 도전할 수 있도록 기회를 확대했다"고 말했다.

1141world@newspim.com