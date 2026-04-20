韩国兴起"登山热" 外国游客旅游路线悄然变化

纽斯频通讯社首尔4月20日电 韩国首尔近年来兴起"城市登山热"，越来越多外国游客在购物、美食之外，将登山纳入旅行行程。依托便捷的地铁交通和丰富的城市山地资源，"K登山"正成为首尔旅游新热点。

【插图=AI生成】

长期以来，明洞、弘大、圣水洞等商圈是外国游客访首尔的热门目的地。如今，游客出行路线正在发生变化，越来越多人选择前往道峰山、北汉山、冠岳山、峨嵯山等市区周边山地，体验"下地铁即登山"的独特旅游方式。

首尔交通公社发布的数据显示，道峰山站、水落山站、峨嵯山站、景福宫站、良才站和首尔大学入口站等6个主要登山地铁站周末单日客流量达27.0623万人次，同比增加11.5%。其中，峨嵯山站客流量由2.7566万人次增至3.3600万人次，同比增长21.9%，增幅居首。道峰山站增长16.6%，景福宫站增长12.8%，水落山站增长12.7%。

分析认为，这一变化反映出韩国入境旅游正由传统购物消费型模式向体验型模式转变。对外国游客而言，登山既能感受首尔市民日常生活方式，也可在短时间内俯瞰城市景观，兼具运动、观光与文化体验功能。

社交媒体进一步推动了这一趋势。在Instagram、TikTok（抖音国际版）等平台上相关内容持续增加，不少游客分享登顶拍照、下山后品尝紫菜包饭、拉面和马格利米酒的经历，使首尔登山成为热门打卡项目。

登山热也带动相关消费增长。新世界百货发布的数据显示，最近一个月运动及户外用品类别的外国游客销售额同比增长超过120%，显示登山旅游正在延伸至装备、服饰等消费领域。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社