이디야커피, 캐나다 1호점 오픈…북미 공략 신호탄

K-커피·디저트 앞세워 토론토 거점 확장 시동

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이디야커피가 캐나다 1호점을 열고 북미 시장 공략에 나섰다. 캐나다는 높은 커피 소비와 K-푸드 관심이 맞물린 시장으로, 이번 진출은 글로벌 확장 전략의 핵심 거점으로 평가된다.

20일 이디야커피는 지난 18일 토론토 손힐 지역 갤러리아 슈퍼마켓 K-Town점에 샵인샵 형태로 매장을 열었다고 밝혔다. 한인 밀집 상권에 위치한 복합 쇼핑 공간을 거점으로 삼아 한국 커피 문화와 브랜드 인지도를 동시에 확산시키겠다는 전략이다.

캐나다 1호점 오픈. [사진=이디야커피 제공]

메뉴 구성은 한국식 정체성과 현지화를 동시에 겨냥했다. 아망추, 딸기듬뿍라떼, 달고나라떼, 식혜 등 대표 메뉴와 함께 메이플넛크림라떼 등 캐나다 특화 메뉴를 추가해 현지 입맛을 반영했다. 베이커리 역시 불닭·불고기 기반 브리또 등 한국식 요소를 강조해 'K-카페 경험'을 전면에 내세웠다.

이디야커피는 토론토를 시작으로 연내 3호점까지 확대를 검토하는 한편, 라오스 등 신규 시장 진출도 병행할 계획이다. 한인 상권을 기반으로 초기 안착 후 현지 고객까지 확장하는 전략을 통해 북미 시장에서 한국 커피 브랜드의 입지를 강화한다는 구상이다.

mkyo@newspim.com