이디야커피, 캐나다 1호점 오픈…북미 공략 신호탄

AI 핵심 요약beta
- 이디야커피가 18일 캐나다 토론토에 1호점을 열었다.
- 손힐 갤러리아 K-Town에 샵인샵으로 한국 커피 문화를 확산한다.
- 한국 메뉴와 메이플 특화 메뉴로 북미 시장 공략에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이디야커피가 캐나다 1호점을 열고 북미 시장 공략에 나섰다. 캐나다는 높은 커피 소비와 K-푸드 관심이 맞물린 시장으로, 이번 진출은 글로벌 확장 전략의 핵심 거점으로 평가된다.
20일 이디야커피는 지난 18일 토론토 손힐 지역 갤러리아 슈퍼마켓 K-Town점에 샵인샵 형태로 매장을 열었다고 밝혔다. 한인 밀집 상권에 위치한 복합 쇼핑 공간을 거점으로 삼아 한국 커피 문화와 브랜드 인지도를 동시에 확산시키겠다는 전략이다.
메뉴 구성은 한국식 정체성과 현지화를 동시에 겨냥했다. 아망추, 딸기듬뿍라떼, 달고나라떼, 식혜 등 대표 메뉴와 함께 메이플넛크림라떼 등 캐나다 특화 메뉴를 추가해 현지 입맛을 반영했다. 베이커리 역시 불닭·불고기 기반 브리또 등 한국식 요소를 강조해 'K-카페 경험'을 전면에 내세웠다.
이디야커피는 토론토를 시작으로 연내 3호점까지 확대를 검토하는 한편, 라오스 등 신규 시장 진출도 병행할 계획이다. 한인 상권을 기반으로 초기 안착 후 현지 고객까지 확장하는 전략을 통해 북미 시장에서 한국 커피 브랜드의 입지를 강화한다는 구상이다.
mkyo@newspim.com