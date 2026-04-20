멜론, NCT WISH 컴백 프로모션… '찐팬' 400명과 팬밋업 개최

오늘 오후 6시 정규 1집 'Ode to Love' 발매 맞춰 독점 콘텐츠 공개

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론(Melon)이 그룹 NCT WISH의 첫 정규 앨범 발매를 기념해 온·오프라인을 아우르는 대규모 팬 이벤트를 선보인다.

20일 멜론에 따르면 이날 오후 6시 NCT WISH의 정규 1집 'Ode to Love(오드 투 러브)' 발매와 동시에 아티스트 신보 조명 서비스 '멜론 스포트라이트'를 통해 독점 콘텐츠와 이벤트를 공개한다. 멜론 앱에서는 멤버들이 직접 참여한 단독 이미지와 셀카, 손글씨 콘텐츠를 만나볼 수 있으며 21일부터는 강남역 GM LIVE 옥외광고를 통해 뮤직비디오 하이라이트 영상도 송출된다.

NCT WISH [사진=Melon]

특히 이번 프로모션의 하이라이트는 오프라인 팬밋업 이벤트인 'STAGE 99'다. 멜론 내 활동 지표인 '친밀도' 99도를 달성한 이른바 '찐팬' 400명을 추첨해 내달 6일 현대카드 언더스테이지에서 열리는 팬밋업에 초대한다. 응모는 이달 26일까지 가능하며 당첨자는 30일에 발표된다.

팬들과의 실시간 소통 창구도 마련된다. 뮤직 채팅 서비스 '멜론 뮤직웨이브'에서는 컴백 직후인 오늘 오후 6시 30분부터 NCT WISH 멤버들이 직접 참여하는 실시간 채팅 이벤트가 열린다. 팬들은 멤버들과 새 앨범에 대한 이야기를 나누고 오후 7시 30분부터는 단체 미션 이벤트에도 참여할 수 있다.

오프라인 팝업스토어와의 연계도 돋보인다. 멜론은 오는 21일부터 다음 달 3일까지 여의도 더현대 서울에서 진행되는 NCT WISH 팝업스토어에 참여한다. 현장 방문객이 NCT WISH 채널과 '팬맺기'를 하면 멜론 이용권을 증정하며 뮤직웨이브 응원 메시지 인증 시 스탬프 랠리 이벤트 참여 기회도 제공한다.

멜론 관계자는 "NCT WISH의 첫 정규 앨범 발매를 맞아 팬들의 만족도를 극대화할 수 있는 전방위적 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 차별화된 오리지널 콘텐츠와 혜택을 통해 독보적인 뮤직플랫폼으로서의 위상을 공고히 할 것"이라고 전했다.

taeyi427@newspim.com