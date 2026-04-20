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온코닉테라퓨틱스 네수파립, 소세포폐암서 강력 항종양 효과 확인

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AI 핵심 요약

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  • 온코닉테라퓨틱스는 19일 AACR 2026에서 네수파립의 소세포폐암 비임상 결과를 발표했다.
  • 네수파립은 올라파립 대비 133배 강력한 세포 성장 억제와 66.5% 종양억제율을 보였다.
  • Wnt/β-catenin과 Hippo/YAP 기전을 동시 조절해 c-Myc·Ki-67 발현을 감소시켰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올라파립 대비 최대 133배 효능

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 온코닉테라퓨틱스는 미국 샌디에이고에서 열린 AACR 2026에서 소세포폐암(SCLC) 치료를 겨냥한 항암신약 후보 '네수파립(Nesuparib)'의 비임상 연구 결과를 19일(현지시간) 발표했다고 밝혔다.

이번 발표는 네수파립의 첫 비임상 데이터 공개로, 기존 치료 대비 강화된 항종양 효과와 차별화된 다중 기전을 확인했다는 점에서 주목된다.

온코닉테라퓨틱스가 현지시간 19일 미국 샌디에이고에서 열린 '2026미국암연구학회(AACR 2026)'에서 난치성 암종인 소세포폐암(SCLC) 치료를 겨냥한 항암신약 후보 '네수파립(Nesuparib)'의 비임상 연구 결과를 발표했다. [사진=온코닉테라퓨틱스]

소세포폐암은 높은 증식률과 빠른 재발 특성을 보이는 대표적인 난치성 암종으로, c-Myc 유전자와 Ki-67 등 증식 관련 인자의 발현이 높은 것이 특징이다. 치료 옵션이 제한적인 가운데 보다 강력한 종양 억제와 새로운 기전 기반 접근에 대한 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

이번 연구에서 네수파립은 소세포폐암 세포주 모델(in vitro)에서 단독 투여 시 기존 PARP 저해제 올라파립 대비 최대 133배, 항암제 이리노테칸 대비 약 25배 강력한 암세포 성장 억제 효과를 나타냈다.

이종이식 동물모델(in vivo xenograft)에서도 네수파립은 66.5%의 종양억제율을 기록하며 올라파립(36%), 이리노테칸(42.9%) 대비 우수한 항종양 효능을 보였다.

특히 네수파립은 이리노테칸과의 병용에서 효과가 더욱 두드러졌다. 단독 대비 용량을 50%, 25% 낮춘 조건에서도 병용 시 각각 71.9%, 66% 수준의 높은 종양 억제 효과가 유지돼 용량 감소 상황에서도 시너지 효과가 확인됐다. 반면 올라파립은 병용 투여 시 추가적인 항종양 효과가 제한적인 것으로 나타났다.

기전 분석에서도 차별성이 확인됐다. 네수파립은 Wnt/β-catenin과 Hippo/YAP 신호전달을 동시에 조절하는 다중 기전을 통해 종양 증식과 관련된 핵심 경로를 억제했다. 이에 따라 c-Myc 및 Ki-67 발현이 유의하게 감소한 반면, 올라파립은 해당 지표에 뚜렷한 영향을 보이지 않았다.

이번 연구에 사용된 모델은 소세포폐암의 주요 분자 아형인 SCLC-A 타입으로, 전체 환자의 최대 약 70%를 차지하는 유형이다. 회사 측은 이를 근거로 다양한 환자군으로의 적용 가능성도 기대된다고 설명했다.

한편 네수파립은 지난 2월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 소세포폐암 치료에 대한 희귀의약품(Orphan Drug Designation) 지정을 받은 바 있다. 회사는 이번 연구 결과를 바탕으로 임상 개발에 속도를 낼 계획이다.

온코닉테라퓨틱스 관계자는 "네수파립은 Tankyrase 저해를 기반으로 Wnt와 Hippo 신호전달을 동시에 조절하는 다중 기전을 통해 기존 치료 접근의 한계를 보완할 수 있는 가능성을 확인했다"며 "c-Myc과 YAP 단백질을 동시에 억제할 수 있다는 점에서 소세포폐암의 다양한 분자 아형에 적용 가능한 치료 전략으로 발전할 것으로 기대한다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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