진천 혁신성모병원, '취약지 소아 야간·휴일 진료기관' 선정

충북 유일...공공심야약국과 연계로 의료 공백 해소

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군의 혁신성모병원이 보건복지부 주관 '취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성사업' 수행기관으로 최종 선정됐다. 충북에서는 유일한 선정 기관이다.

진천 혁신성모병원.[사진=진천군] 2026.04.20 baek3413@newspim.com

이 사업은 소아 의료 취약지역에서 야간과 휴일에 소아 경증 환자가 진료를 받을 수 있도록 지원하고 응급실 과밀화를 완화하기 위해 추진됐다. 전국 14개소가 선정된 가운데 진천이 포함된 것이다.

진료 시간은 평일 야간 오후 6시부터 9시, 토요일 오후 1시 30분부터 6시, 일요일과 공휴일 오전 9시부터 오후 6시로 주 28시간 소아 진료 서비스를 제공한다. 그동안 진천군은 달빛어린이병원이 없어 야간이나 휴일에 소아 환자가 발생하면 보호자들이 인근 지역으로 이동하거나 응급실을 이용해야 하는 불편을 겪어왔다.

이번 선정으로 지역 내 소아 진료 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다. 보호자들의 이동 부담과 진료 공백이 해소될 전망이다.

오종환 군 보건소장은 "이번 선정으로 야간이나 휴일에 아이가 아플 때 겪던 군민들의 불편을 크게 줄일 수 있게 됐다"며 "앞으로도 아이 키우기 좋은 환경 조성을 위해 지역 의료 인프라를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

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