HK이노엔, 넥스트젠바이오와 '특발성 폐섬유증 치료제' 공동개발

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임상 1상 공동 수행…FDA 희귀의약품 지정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔은 넥스트젠바이오사이언스와 특발성 폐섬유증(IPF) 치료제 후보물질 'NXC680'에 대한 공동연구개발 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 계약은 케이캡 개발을 통해 축적된 HK이노엔의 연구개발 역량과 넥스트젠의 후보물질 연구 성과를 결합해 임상 진입을 가속화하고, 향후 글로벌 사업화 가능성을 모색하기 위해 추진됐다.

HK이노엔 송근석 부사장(오른쪽)과 넥스트젠바이오사이언스 이봉용 대표(왼쪽)가 공동연구개발 계약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=HK이노엔]

양사는 역할을 분담해 임상 개발을 진행한다. HK이노엔은 완제의약품 제형 최적화와 임상시험 운영을 맡고, 넥스트젠은 원료의약품 공급과 연구 데이터를 제공한다. 이를 기반으로 임상 1상을 공동 수행할 계획이다.

NXC680은 넥스트젠이 개발 중인 특발성 폐섬유증 치료 후보물질로, 비임상시험에서 폐섬유화 개선 가능성을 확인했다. 미국 식품의약국(FDA)으로부터 희귀의약품 지정(ODD)을 받았으며, 국내에서는 임상 1상 시험계획(IND) 승인을 획득했다.

특발성 폐섬유증은 폐포 주변 염증과 섬유화로 폐 기능이 점차 저하되는 질환이다. 발병 시 기대 수명이 3~5년에 불과하고 완치가 어려워 미충족 의료수요가 높은 분야로 꼽힌다. 고령 인구 증가에 따라 관련 시장은 2025년 약 48억7000만 달러(약 7조1800억 원)에서 2033년 92억3000만 달러(약 13조6100억 원) 규모로 성장할 것으로 전망된다.

송근석 HK이노엔 부사장은 "연구개발 역량과 오픈이노베이션 실행력을 바탕으로 유망 파이프라인을 확장하는 사례"라며 "미충족 수요가 높은 분야에서 경쟁력 있는 후보물질 가치를 높이고 글로벌 시장에서 통할 수 있는 신약 포트폴리오를 강화하겠다"고 말했다.

한편, HK이노엔은 케이캡 이후 파이프라인 확장을 위해 차세대 모달리티 기업 등과의 오픈이노베이션을 적극적으로 확대하고 있다.

sykim@newspim.com