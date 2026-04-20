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WGBI 편입 효과 본격화…日 투자자 "11월까지 韓 국고채 지속 투자"

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  • 재정경제부가 16~17일 일본에서 투자자 설명회를 열었다.
  • WGBI 편입 후 일본 자금 유입 상황을 점검하고 추가 투자를 유치했다.
  • 일본 투자자들이 국고채 매력을 평가하며 11월까지 투자를 지속한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

日, 유로클리어 활용 등 투자 편의성 개선 요구

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 재정경제부가 세계국채지수(WGBI) 편입 이후 일본계 자금 유입 상황을 점검하고 추가 투자 유치에 나섰다.

일본 주요 연기금과 자산운용사들은 한국 국고채를 매력적인 투자처로 평가하며, 편입 비중 확대에 맞춰 투자를 지속하겠다는 의사를 밝혔다.

재정경제부는 허승철 국고정책관이 지난 16~17일 일본 도쿄에서 FTSE 러셀, 일본공적연금(GPIF), 주요 자산운용사, 글로벌 커스터디 은행 등 9개 기관을 대상으로 투자자 설명회(IR)와 개별 면담을 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 IR은 이달 FTSE 러셀 세계국채지수(WGBI) 편입 개시 이후 일본 투자자들의 실제 투자 집행 상황과 향후 계획을 점검하고, 시장 접근성과 관련된 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.

허 국고정책관은 면담에서 "3월 말부터 일본계를 중심으로 신규 투자가 이어지고 있다"며 WGBI 편입이 차질 없이 진행된 점에 대해 감사를 전했다.

일본 투자자들은 한국 정부의 시장 선진화 노력과 제도 개선을 긍정적으로 평가했다. 특히 한국 국채 시장의 안정성과 제도적 기반을 바탕으로 투자 매력이 높아졌다고 봤다.

투자 계획도 구체화됐다. 투자자들은 "4월 편입 개시를 계기로 한국 국고채 투자를 시작했다"며 "11월까지 편입 비중 상승에 맞춰 투자를 지속할 계획"이라고 밝혔다. 일부 기관은 계좌 개설 등 초기 준비 단계에 있어 향후 자금 유입 규모가 점진적으로 확대될 것이라고 내다봤다.

다만 투자 과정에서의 실무적 개선 요구도 제기됐다. 투자자들은 제도적 제약은 대부분 해소됐지만 첫 투자 과정에서 일부 운영상 이슈가 남아 있다고 지적했다.

특히 유로클리어 등 국제예탁결제기구(ICSD)를 통한 거래가 원활해질 경우 투자 편의성이 높아질 수 있다고 강조했다. 만기 20년 이상 경과물의 유동성 관리 필요성도 언급됐다.

허 국고정책관은 "해외 투자자들이 한국 국고채 시장에 투자하는 데 어떠한 걸림돌도 느끼지 않도록 하겠다"며 "투자자 의견을 정책에 반영해 한국 국고채 시장을 글로벌 스탠다드에 맞게 개선해 나가겠다"고 말했다.

정부는 'WGBI 상시점검·투자유치 추진단'을 중심으로 관계기관과 협력해 이번 IR에서 제기된 유로클리어 활용 활성화 등 개선 과제를 검토할 계획이다. 앞으로도 해외 투자자 대상 IR을 지속 확대해 자금 유입 기반을 강화해 나갈 계획이다.

plum@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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