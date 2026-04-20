충주시, 체류형 관광지 전환 가속…외국인 방문객 8.1% ↑

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평균 체류시간 6.6% 늘어…경유형서 체험·휴식 중심으로 변화

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 충주시는 한국관광데이터랩 빅데이터를 기반으로 2025년 관광 현황을 분석한 결과 방문객 증가와 체류시간 확대 등 체류형 관광지로의 전환 가능성을 확인했다고 20일 밝혔다.

이번 분석은 이동통신 데이터(KT·SKT)와 신용카드 매출(신한카드) 등을 활용해 방문객 수, 소비 규모, 체류시간 등을 종합 비교한 것이다.

충주시청. [사진=뉴스핌DB]

분석 결과 지난해 충주시를 찾은 내국인 방문객은 3천136만 명으로 전년(3천84만 명) 대비 1.7% 증가했다. 외국인 방문객은 31만 명에서 33만 명으로 8.1% 늘며 상대적으로 높은 증가율을 기록했다.

특히 관광의 질적 지표인 체류시간이 눈에 띄게 늘었다. 평균 체류시간은 1458분에서 1554분으로 6.6% 증가해 단순 경유형 관광에서 체류형 관광으로의 전환이 뚜렷하게 나타났다. 이는 관광지 간 연계 강화와 체험형 콘텐츠 확충 등 시의 정책이 실질적인 성과로 이어진 것으로 분석된다.

관광 소비 유형에서는 운송업(29.7%)과 식음료업(24.9%) 비중이 높아 지역 내 이동과 미식 중심의 관광 수요가 증가하는 흐름을 보였다.

시 관계자는 "빅데이터 분석을 통해 충주 관광이 양적 성장에서 체류형 관광으로 질적 전환을 이루고 있음을 확인했다"며 "외국인 대상 마케팅 강화와 체류형 콘텐츠 고도화를 통해 대표 관광도시로 도약하겠다"고 말했다.

한편 시는 이번 분석 결과를 바탕으로 지역 특색을 반영한 맞춤형 관광 프로그램을 지속 확대할 계획이다.

baek3413@newspim.com