부산시, 민간기업 클래식 문화 활성화 35억원 기부금 전달

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기부 참여 기업 증가 후원 범위 확대

부산클래식문화재단 문화사업 다각화



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 클래식 문화활성화를 위한 민간기업들의 기부 릴레이가 확산되고 있다.

부산시는 20일 오후 4시 시청 의전실에서 (사)부산클래식문화재단에 대한 기부금 전달식을 개최한다고 밝혔다.

부산시가 20일 오후 4시 시청 의전실에서 지역 기업들이 참여하는 기부금 전달식을 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

이번 전달식은 지역 기업들이 부산 클래식 문화 활성화를 위해 자발적으로 조성한 총 35억 원의 기부금을 재단에 전달한다. 행사에는 박형준 시장과 고진호 재단 이사장, 신정택 이사 등이 참석한다.

기부에는 신한춘 신흥중기 대표, 윤성덕 태광 대표, 이수태 파나시아 대표, 조용국 코렌스 대표, 최금식 SB선보 대표, 최삼섭 대원플러스 대표, 권중천 희창물산 대표, 박수관 YCTEC 대표, 박용수 골든블루 회장, 양재생 은산해운 대표 등 지역 기업인과 개인이 대거 참여했다. 하나은행 등 법인도 동참했다.

이번 기부는 기존 후원에 이어 참여 범위가 지역 산업 전반으로 확산된 점이 특징이다. 민간 주도의 문화 후원 기반이 확대되는 흐름을 보여준다는 평가다.

기부금은 부산콘서트홀과 부산오페라하우스 조성을 계기로 설립된 부산클래식문화재단에 전달된다. 재단은 이를 바탕으로 공연 지원, 문화예술 교육, 문화소외계층 대상 프로그램 등 다양한 사업을 추진할 계획이다.

앞서 지난해 12월에는 세운철강과 퓨트로닉이 총 20억 원을 기부하며 재단 출범 초기 기반을 마련한 바 있다.

시는 민간 기부와 공공 정책을 연계해 지역 클래식 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 시민 문화 향유 기회를 확대한다는 방침이다.

박형준 시장은 "지역 기업의 이번 대규모 기부는 단순한 후원을 넘어 부산 미래 문화에 대한 투자"라며 "부산이 세계적 문화도시로 도약하는 기반이 될 것"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com