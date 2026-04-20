韩美财长会晤 同意就外汇市场保持沟通

纽斯频通讯社世宗4月20日电 据韩国财政经济部17日消息，韩国副总理兼财政经济部长官具润哲当地时间17日在华盛顿会见美国财政部长斯科特·贝森特，双方就韩元汇率波动、投资合作及供应链安全等议题交换意见，并同意持续就外汇市场动向保持沟通。

当地时间17日，韩国副总理兼财政经济部长官具润哲（右）在华盛顿会见美国财政部长斯科特·贝森特。【图片=财政经济部提供】

据介绍，双方在会谈中认为，韩元出现过度波动并非理想状态，在当前国际金融市场不确定性上升背景下，有必要加强政策协调，维护市场稳定。

分析指出，近期受中东局势紧张及全球资本流动变化影响，韩元兑美元汇率波动加剧，韩美此次表态被视为释放稳定市场信号。

会谈中，对美投资合作也是重点议题之一。具润哲介绍了韩国国会通过的《韩美战略投资管理特别法》，以及韩国政府落实双方投资合作谅解备忘录的推进情况。贝森特对此表示欢迎。

双方还就中东局势对韩国经济影响、关键矿产供应链稳定等问题交换意见。

具润哲表示，韩国政府正利用超额税收编制规模26.2万亿韩元的追加预算，以支持民生稳定和经济增长。

此外，具润哲表示支持美国作为今年二十国集团（G20）主席国提出的促进全球增长和缓解失衡议题，并强调加强人工智能（AI）教育和人力资源投资的重要性。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社