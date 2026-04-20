李在明访印首日会见侨胞 称韩印关系有望迈向新阶段

纽斯频通讯社新德里4月20日电 韩国总统李在明19日起对印度进行国事访问，并在首日行程中会见旅印韩国侨胞代表，表示韩国与印度合作潜力巨大，双边关系有望迈上新台阶。

图为当地时间19日，韩国总统李在明在新德里出席旅印韩桥晚宴并发表讲话。【图片=KTV截图】

李在明当天在新德里举行韩侨晚宴座谈会，约100名来自旅印韩国侨界、工商界、教育界、宗教界及个体经营者代表出席活动。

李在明在致辞中表示，韩国与印度长期保持合作关系，但整体发展水平尚未达到双方期待。此次韩印首脑会谈有望成为推动双边关系迈向更高层次的重要契机。

他说，印度人口约14.6亿，已成为世界第四大经济体，并有望进一步提升全球经济地位。相比之下，韩国与印度之间的经济合作规模仍有较大提升空间。

李在明表示，印度不仅是重要消费市场，也是全球生产和供应链体系中的关键国家。在国际局势复杂变化背景下，韩国与印度应发展成为彼此重要的战略伙伴。

他还表示，旅印韩国侨胞长期扎根当地，在推动两国交流合作方面发挥了积极作用，其经验、人脉和对当地社会的了解是韩印关系发展的宝贵资源。

李在明说，韩国政府将继续为在印韩国企业和侨胞创造更加稳定的发展环境，并支持其拓展事业空间。

据总统府青瓦台介绍，李在明访印期间将同印度领导人举行会谈，就经贸合作、供应链安全、能源合作及地区局势等议题交换意见。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社