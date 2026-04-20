서울시, '힐링농업체험학습' 600명 모집

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어린이들 감자 수확·가마솥밥 체험으로 농업 가치 이해

체험학습 통해 정서적 안정과 건강한 식습관 형성 기대

20일 10시부터 농업기술센터 누리집서 선착순 모집

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울시는 어린이들이 흙을 밟고 농업과 먹거리의 소중함을 느낄 수 있도록 오는 5월 27일부터 6월 10일까지 강서구 과해동에 위치한 힐링체험농원에서 2026년 상반기 '힐링농업체험학습'을 운영한다고 20일 밝혔다.

이번 체험학습은 총 15회에 걸쳐 600명 규모로 진행되며, 대상은 서울시 관내 어린이집, 유치원, 초·중학교 단체다. 참가비는 전액 무료이다.

프로그램은 어린이들이 자연과 먹거리를 직접 보고 만지며 체험할 수 있도록 온몸으로 체험할 수 있도록 ▶농촌자연생활 체험 ▶서울브랜드 농산물 체험 ▶녹색식생활 체험 ▶아열대식물원 탐방 등으로 구성됐다.

어린이가 농산물수확체험을 하고 있다. [서울시 제공]

농촌자연생활 체험은 논둠벙과 수생식물 관찰, 전통 농기구 체험, 곤충 관찰 등으로 구성된다. 서울브랜드 농산물 체험에서는 감자 캐기, 채소 수확, 허브 모종 심기 등을 체험해 볼 수 있다. 녹색식생활 체험은 팝콘 만들어 먹기, 갓 지은 가마솥밥 나눠 먹기 등을 진행한다. 아열대식물원 탐방에서는 평소 접하기 어려운 열대식물을 관찰할 수 있다.

특히, 아이들이 직접 감자를 수확하는 체험과 도시에서 맛보기 힘든 갓 지은 가마솥밥을 나누어 먹는 시간은 매년 참가 어린이와 교사들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 시는 이번 프로그램을 통해 단순 견학을 넘어 우리 먹거리의 소중함과 농업의 가치를 자연스럽게 깨닫는 계기가 될 것으로 기대한다.

참여 신청은 20일 오전 10시부터 서울시농업기술센터 누리집(https://agro.seoul.go.kr)에서 가능하다. 어린이집, 유치원, 초·중학교 등 단체당 최대 40명까지 신청하면 되고 선착순 마감된다.

교육 기관별 대표자가 센터 누리집 '교육·서비스 신청'에서 예약 후 신청서와 기관의 고유번호증(또는 사업자등록증) 사본을 담당자 전자우편(hmyoon821@seoul.go.kr) 또는 팩스(02-459-6707)로 제출하면 된다.

'힐링농업체험학습' 관련 자세한 문의는 서울시농업기술센터 역량개발팀(☎02-6959-9364)으로 하면 된다.

조상태 서울시농업기술센터 소장은 "아이들이 직접 감자를 캐고, 갓 지은 가마솥밥을 나눠 먹는 경험은 도시에서는 접하기 어려운 특별한 체험"이라며, "이번 힐링농업체험학습이 어린이들의 정서적 안정과 바른 식습관 형성에 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

jycafe@newspim.com