전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.20 (월)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[현장 포커스] 두산 '1선발 같은 5선발' 최민석, 차세대 에이스로 거듭난 비결

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 두산 최민석이 19일 잠실에서 열린 KIA전에서 6이닝 2실점으로 승리를 거두며 시즌 3연승을 달성했다.
  • 프로 2년차 최민석은 컷 패스트볼 신구종 장착으로 투구 패턴을 다양화하며 4경기 23.2이닝 3승 평균자책점 1.14의 뛰어난 성적을 기록 중이다.
  • 최민석은 포수와 함께 고민하는 경기 운영 능력 성장으로 올 시즌 10승 달성을 목표로 삼았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

컷 패스트볼 장착 후 이번 시즌 3승 무패 평균자책점 1.14
"포수와 함께 구종에 대해 고민···올해 꼭 10승 달성하고 싶어"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 두산에 새로운 '토종 에이스' 선발 투수가 탄생했다. 2006년생 프로 2년차 '1선발 같은 5선발' 최민석이 그 주인공이다.

두산은 19일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 주말 3연전 마지막 경기에서 6-3으로 승리했다. 전날(18일) 연장 접전 끝 승리에 이어 연승을 달린 두산은 시리즈를 2승 1패로 마무리하며 시즌 첫 위닝시리즈를 확보했다.

[서울=뉴스핌] 두산의 최민석이 19일 잠실에서 열린 KIA와의 경기에서 6이닝 2실점으로 승리 투수가 됐다. [사진 = 두산 베어스] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

이날 승리의 중심에 선발 투수 최민석이 있었다. 그는 6이닝 동안 5피안타 4볼넷 3탈삼진 2실점으로 KIA 타선을 묶으며 팀에 승리를 안겼다. 위기 상황이 적지 않았음에도 흔들리지 않는 투구를 이어가며 시즌 3연승을 달성했다.

올 시즌 초반 최민석의 흐름은 분명 예사롭지 않다. 최민석은 지난해 신인 시절부터 가능성을 인정받은 자원이었다. 2025년 신인 드래프트 2라운드 전체 16순위로 두산 유니폼을 입은 그는 첫 시즌부터 선발 기회를 부여받으며 팀의 미래 마운드를 책임질 재목으로 평가받았다. 데뷔 시즌 17경기에 등판해 3승 3패, 평균자책점 4.40을 기록하며 경험을 쌓았다.

올 시즌 준비 과정은 순탄치 않았다. 스프링캠프 경쟁을 뚫고 5선발 자리를 차지했지만, 시범경기에서는 기대에 미치지 못했다. 두 차례 등판에서 7.1이닝 동안 13피안타 7실점, 평균자책점 8.59로 흔들리며 불안한 모습을 보였다. 그럼에도 코칭스태프는 그의 잠재력을 믿고 시즌 초반 선발 로테이션에 포함시켰다.

정규시즌이 시작되자, 최민석은 완전히 다른 투수가 됐다. 시즌 첫 등판이었던 지난 2일 대구 삼성전에서 6이닝 2피안타 1실점(비자책)으로 호투하며 가능성을 증명했다. 이어 8일 잠실 키움전에서는 5.2이닝 무실점으로 시즌 첫 승을 따냈고, 14일 인천 SSG전에서도 6이닝 2실점(1자책)으로 승리를 추가했다. 그리고 이날 KIA전까지 잡아내며 4경기 23.2이닝 3승 무패 평균자책점 1.14라는 뛰어난 성적을 기록 중이다.

[서울=뉴스핌] 두산의 최민석이 19일 잠실에서 열린 KIA와의 경기에서 6이닝 2실점으로 승리 투수가 됐다. [사진 = 두산 베어스] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

최민석의 눈에 띄는 상승세 배경에 분명한 변화가 있다. 바로 새로운 구종인 컷 패스트볼의 장착이다. 기존에는 투심 패스트볼과 슬라이더, 포크볼 위주의 단조로운 투구 패턴을 보였던 최민석은 올 시즌을 앞두고 컷 패스트볼을 적극적으로 연마했다. 그는 "투심과 반대 궤적을 가진 패스트볼이 필요하다고 느꼈다"라고 설명했다.

이날 경기에서도 컷 패스트볼은 중요한 무기로 활용됐다. 총 87구 중 21구를 컷 패스트볼로 던지며 약 23%의 비율을 가져갔다. 투심과 컷 패스트볼, 슬라이더, 포크볼의 조합은 타자들의 타이밍을 빼앗는 동시에 땅볼 유도를 극대화하는 데 효과를 발휘했다.

실제로 최민석은 위기 상황마다 땅볼을 유도하며 실점을 최소화했다. 특히 3회와 5회, KIA 중심 타자 김도영을 상대로 병살타를 이끌어낸 장면은 이날 경기의 흐름을 완전히 가져오는 결정적인 순간이었다.

경기 후 두산 김원형 감독 역시 그의 투구를 높이 평가했다. 김 감독은 "최민석이 오늘도 자신의 역할을 완벽하게 수행했다"라며 "위기 상황에서 땅볼 유도로 이닝을 정리하는 모습이 인상적이었다. 6회까지 공격적으로 던진 점도 좋았다"라고 칭찬했다.

[서울=뉴스핌] 두산의 최민석이 19일 2026 KBO 정규시즌 잠실 KIA전 선발 등판해 6이닝 5피안타 4사사구 3탈삼진 2실점(2자책)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 최민석의 투구 분석표 (명령어 : 최민석의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진= 두산 베어스] [일러스트=Gemini] 2026.04.19 wcn05002@newspim.com

최민석 본인 역시 팀 승리에 기여한 것에 만족감을 드러냈다. 그는 "연승을 이어갈 수 있어 기쁘다. 3승까지 운도 따랐다"라며 "야수들의 도움과 수비가 잘 맞아떨어진 덕분에 좋은 결과가 나왔다"라고 말했다.

짧은 휴식 후 등판이었지만 컨디션 관리도 성공적이었다. 그는 "직전 등판 이후 회복에 집중했다. 웨이트와 투구량을 줄이며 휴식을 취했는데, 트레이너들의 도움 덕분에 체력적으로 전혀 문제 없었다"라고 설명했다.

무엇보다 눈에 띄는 부분은 경기 운영 능력의 성장이다. 최민석은 "지난해에는 포수 리드에 맞춰 던지는 데 집중했다면, 지금은 어떤 공이 더 유리할지 함께 고민하며 풀어가고 있다"라고 밝혔다.

목표 역시 분명하다. 시즌 두 자릿수 승수를 목표로 내걸었다. 최민석은 "올해 10승을 꼭 달성하고 싶다. 끝까지 좋은 컨디션을 유지하겠다"라는 각오와 함께 팬들에게 감사 인사도 전했다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동