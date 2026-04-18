박승원 광명시장 예비후보 "경선후보들과 '원팀' 선언, 광명의 미래 위해 함께"

AI 핵심 요약beta
- 박승원 예비후보가 18일 예비후보사무소에서 경쟁 후보들과 간담회를 가졌다.
- 경선 경쟁을 뒤로하고 원팀 선언으로 본선 승리를 다짐했다.
- 광명 미래를 위해 공약 수렴하며 민주당 힘을 모은다.
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"광명의 승리가 곧 민주당의 승리, 이재명 정부 성공의 든든한 힘이 될 것"
"시민과 함께 만든 광명의 변화, 민주당 원팀의 힘으로 더 크게 완성"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 광명시장 후보로 선출된 박승원 예비후보가 18일 예비후보사무소에서 지난 더불어민주당 광명시장 경선에서 경쟁했던 김영준, 안성환, 양이원영 후보와 간담회를 갖고 원팀 선언에 나섰다.
이날 간담회는 경선 이후 처음으로 네 후보가 한자리에 모인 공식 일정으로 경선 과정의 경쟁을 뒤로하고 본선 승리를 위해 힘을 모으자는 취지에서 마련됐다.
박승원 예비후보는 간담회에서 "경선은 치열했지만, 광명을 더 나은 도시로 만들고자 하는 마음과 민주당의 가치만큼은 모두 같다고 생각한다"며 "이제 경쟁은 끝났고 민주당의 승리와 광명의 미래를 위해 함께 가야 할 시간"이라고 밝혔다.
이어 "이번 원팀 선언은 광명의 미래를 위한 책임 있는 결단"이라며 "뜻을 모아주신 김영준, 안성환, 양이원영 후보께 감사드린다"고 밝혔다. 이어"함께 경선을 치른 후보들의 뜻까지 깊이 새기고 더 낮은 자세로 본선을 준비하겠다"고 말했다.
박승원 예비후보는 "지금 광명은 중요한 전환기에 있다. 재개발·재건축, 교통혁신, 미래산업 기반 조성, 3기 신도시 등 광명의 다음 4년은 어느 때보다 중요하다"며 "민주당이 하나로 힘을 모을 때 광명의 승리도, 시민의 삶을 지키는 유능한 지방정부도 가능하다"고 강조했다.
이날 참석한 세 후보 역시 민주당의 본선 승리와 이재명 정부 성공을 뒷받침하는 지방정부의 중요성에 공감하며 박승원 예비후보를 중심으로 힘을 모으겠다는 뜻을 밝혔다.
박승원 예비후보는 앞으로 본선 과정에서 경선에 함께했던 후보들의 공약과 정책도 폭넓게 수렴해 더 넓고 더 단단한 민주당 원팀 체제로 광명시민에게 다가갈 계획이다.
끝으로 박승원 예비후보는 "광명의 승리가 곧 민주당의 승리이고, 이재명 정부 성공의 든든한 힘이 될 것"이라며 "시민과 함께 만든 광명의 변화, 이제는 민주당 원팀의 힘으로 더 크게 완성해 나가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com