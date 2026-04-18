우범기 전주시장 예비후보 "전주 국제배드민턴대회 유치...올림픽 기반 조성"

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2029 세계혼합단체선수권 전주 개최 목표 공약 발표

국제대회 경험 축적 통한 스포츠도시 도약 전략 강조

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 우범기 전주시장 예비후보가 국제 스포츠대회 유치를 통해 전주 하계올림픽 도전 기반을 마련하겠다는 구상을 내놨다.

우 예비후보는 18일 2036년 전주 하계올림픽 유치를 위한 전략의 일환으로 2029 세계배드민턴선수권대회(수디르만컵) 전주 유치를 추진하겠다고 밝혔다.

우범기 전주시장 예비후보[사진=우범기 캠프]2026.04.18 gojongwin@newspim.com

그는 "2027년 준공 예정인 전주실내체육관의 성공적인 개관과 활용을 위해 대형 국제대회 유치에 나서겠다"며 "전주를 국제 스포츠 도시로 도약시키는 계기로 삼겠다"고 설명했다.

수디르만컵은 국가대항 혼합단체전 형식으로 치러지는 세계 최고 권위의 배드민턴 대회 중 하나로 꼽힌다. 우 예비후보는 해당 대회를 전주에 유치해 국제대회 운영 경험을 축적하고 도시 경쟁력을 높이겠다는 계획이다.

특히 대회에는 세계 140여 개국이 참여하는 만큼 대규모 방문객 유입에 따른 지역경제 파급효과도 기대된다는 입장이다.

우 예비후보는 "국제대회 개최는 전북 도내 생활체육 동호인들에게도 세계 정상급 경기를 접할 기회가 될 것"이라며 "인프라와 시민 참여를 바탕으로 대회를 유치해 지역경제 활성화와 올림픽 유치 기반을 함께 다지겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com