전남도, 취약계층 3만 7000가구 겨울 지원...난방·안전망 강화

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화재예방·생계지원 확대

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 동절기 취약계층 3만 7000여 가구에 맞춤형 지원을 실시하며 주거·안전·생계 전반의 복지 안전망을 강화했다.

전남도는 지난해 11월부터 올해 2월까지 4개월간 겨울철 위기가구 집중 발굴·지원에 나서 총 3만 7000여 가구에 주거환경 개선, 난방 지원, 생활안정자금 지급 등을 추진했다고 18일 밝혔다.

보일러 점검. [사진=전남도] 2026.04.18 ej7648@newspim.com

지원 대상은 독거노인이 2만 3861가구(65.3%)로 가장 많았고 장애인 3192가구(8.7%), 노인부부 2744가구(7.5%), 중장년 1인가구 1979가구(5.4%), 한부모가정 1312가구(3.6%) 순으로 나타났다.

지원 유형별로는 분전함과 가스레인지, 전기제품 점검·교체 등 화재 예방 점검이 7010가구로 가장 많았으며, 보일러·난방유·온수매트 등 난방물품 지원 2704가구, 소규모 수리·수선 1223가구 등 생활 불편 해소 중심의 서비스가 이뤄졌다. 경제적 위기 가구 497가구에는 생계·의료·주거비 등 생활안정자금도 지원됐다.

특히 전남소방본부 119생활안전순찰대와 연계해 온열기 사용 교육 4856가구, 주택 화재 예방교육 5122가구, 일상안전 교육 4973가구 등 현장 안전교육을 병행했다. 연기감지기 4885개, 스프레이 소화기 4732개, 산소발생 마스크 6414개, 미끄럼방지매트 4895개 등 안전물품도 보급했다.

공공기관과 민간단체 협력을 통한 주거환경 개선, 난방유·생필품 지원 등 민간자원 연계도 확대돼 총 27억 6000여만 원 규모의 지원이 이뤄졌다.

현장 사례로 해남의 한 장애인 가구는 주거 정리와 보일러 교체를 통해 생활환경이 개선됐으며 구례의 청년 1인가구는 위기가구 발굴 시스템을 통해 긴급 지원과 통합사례관리 연계를 받으며 안정적인 생활을 이어가고 있다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "복지기동대와 119생활안전순찰대 협력으로 도민이 보다 안전한 겨울을 보냈다"며 "시군 및 유관기관과 협력해 생활밀착형 복지안전망을 지속 강화하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com