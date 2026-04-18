김 산 "통합특별시 주청사 남악 확정해야...특별시장 공약 촉구"

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6·3 선거 이전 공약 제시 요구...행정효율·균형발전 강조

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김 산 무안군수 예비후보가 전남광주통합특별시 주청사를 무안 남악으로 확정할 것을 강력히 촉구했다.

김 예비후보는 18일 보도자료를 통해 전남광주통합특별시의 핵심 쟁점인 주청사 소재지를 현 전남도청이 위치한 무안 남악으로 명확히 결정해야 한다고 밝혔다.

그는 무안군수 후보 중 선제적으로 통합청사의 남악 유지를 주장해 왔다며 "주청사 사수를 위해 모든 역량을 결집하겠다"고 강조했다.

김산 전남 무안군수 예비후보. [사진=조은정 기자]

또 행정 효율성과 비용 측면에서 남악이 유일한 합리적 선택이라고 주장했다. 주청사는 권한과 예산, 미래 전략이 집중되는 핵심 거점인 만큼 입지 결정이 통합 효과를 좌우한다는 설명이다.

김 예비후보는 이재명 정부의 '특별한 희생에는 특별한 보상' 기조를 언급하며 지난해 6월 광주 타운홀 미팅을 계기로 광주 군공항 무안 이전 논의가 진전됐다고 평가했다. 이어 "광주에 인프라가 집중된 상황에서 행정 기능까지 쏠릴 경우 서남권 소멸이 가속화될 수 있다"며 남악 유지 필요성을 제기했다.

아울러 그는 남악 주청사 유지는 지역 이기주의가 아닌 국가균형발전을 위한 최소한의 장치라고 강조하고, 초대 특별시장 후보들에게 이에 대한 책임 있는 공약 제시를 요구했다. 정부와 여야 정치권에도 6·3 지방선거 이전까지 해당 쟁점에 대한 명확한 입장을 밝힐 것을 촉구했다.

김 예비후보는 "무안을 전남도청 기능과 지리적 이점을 바탕으로 기업과 공공기관 유치 거점으로 육성하겠다"며 서남권 에너지·물류 허브로 발전시키겠다는 구상을 밝혔다.

ej7648@newspim.com