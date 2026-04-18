유기상 고창군수 예비후보 "144홀 규모 파크골프장 조성"

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'고창 파크골프 신성장 프로젝트' 공약 발표...한반도 파크골프 메카로 육성

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 유기상 고창군수 예비후보(조국혁신당)는 18일 고창 명승지를 중심으로 총 144홀 규모의 파크골프장을 조성해 한반도 파크골프 메카로 육성하는 '고창 파크골프 신성장 프로젝트'를 공약으로 발표했다.

유 예비후보는 민선 7기 자연재해 방지시설지구에 계획된 월암 스포츠타운 27홀, 수월앞 저류지 36홀, 뉴타운 앞 고창천 둔치 9홀, 노동저수지 아래 저류지 36홀 등 기존 108홀을 조성하고, 신규로 운곡습지 주변 18홀과 흥덕 북부권 18홀을 추가해 총 144홀을 완성할 계획이라고 밝혔다.

유기상 고창군수 예비후보[사진=유기상 캠프] 2026.04.18 gojongwin@newspim.com

이를 통해 전국 대회를 유치하고, 파크골프로 돈이 도는 고창을 만들겠다는 지역경제 활성화 방안을 제시했다.

유 예비후보는 "일본에서 출발한 파크골프 산업이 선진국 노령화 추세에 맞춰 사회기반산업화하고 있다"며 명품 파크골프장 조성을 통해 연간 10만명 체류형 관광객 유치와 지역 일자리 300개 창출을 목표로 관광산업, 일자리 창출, 지역경제 활성화를 동시에 이루겠다고 강조했다.

이번 공약은 단순 체육시설 확충을 넘어 어르신 건강증진과 관광객 유치를 연계한 체류형 관광산업 스포츠 마케팅 전략으로, 지역경제 활성화와 일자리를 핵심으로 삼고 있다.

민선 7기부터 조성된 고수·상하·청송·청보리 등 45홀 외에 읍·면 생활밀착형 파크골프장 6개소 확충, 전국 단위 대회 연 4회 유치, 연간 방문객 10만명 유치, 지역 일자리 300개 창출 등 4대 핵심 과제를 제시했다.

특히 선운사, 고창읍성, 고창갯벌, 운곡습지, 고인돌 유적 등 관광자원과 풍천장어, 복분자, 수박, 메론 등 먹거리 산업을 연계해 방문객이 지역에 머물며 소비하는 체류형 관광 모델을 구축하겠다는 구상이다.

유 예비후보는 "파크골프는 고령화 시대에 가장 적합한 생활체육이자 외부 방문객을 유입시킬 현실적인 관광자원"이라며 "고창을 국내 20여만 파크골프인을 연결하는 중심 도시로 육성하겠다"고 밝혔다.

이어 "파크골프를 통해 어르신 건강은 물론 숙박·음식·농특산물 소비까지 이어지는 지역경제 선순환 구조를 만들고, 군민이 체감할 실질적인 민생경제 정책을 추진하겠다"고 덧붙였다.

한편 유 예비후보는 파크골프 산업을 중심으로 관광·복지·일자리 정책을 단계적으로 확대해 고창군의 지속가능한 발전 기반을 마련할 계획이다.

gojongwin@newspim.com