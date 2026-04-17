[핌in잠실] 나성범·한준수 OUT→'지명타자' 김도영…KIA, 좌완 맞춤 라인업 공개

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[잠실=뉴스핌] 유다연 기자=연승을 이어가려는 KIA가 좌타자 나성범, 한준수를 라인업에서 제외했다.

KIA는 17일 서울 잠실구장에서 두산과 2026 신한 SOL KBO리그 경기를 치른다. 최근 대전에서 열린 한화와 주말 3연전, 광주에서 열린 키움과 주중 3연전 모두 승리를 거두며 파죽의 7연승을 이어가고 있다. 이번 주말 3연전에서도 상승세를 이어가면 상위권 도약까지 가능한 상황이다.

[서울=뉴스핌] KIA 포수 한준수가 지난 16일 광주 키움전에서 동점적시타를 완성했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.04.17 willowdy@newspim.com

연승을 원하는 KIA는 이날 '데일(유격수)-김호령(중견수)-김선빈(2루수)-김도영(지명타자)-카스트로(좌익수)-박민(3루수)-김규성(1루수)-주효상(포수)-박재현(우익수)'으로 라인업을 꾸렸다. 좌완 투수인 두산 잭 로그를 상대하는 만큼 좌타자 나성범이 선발에서 제외됐다.

이날 김도영도 지명타자로 수비에 나서지 않는다. 3루수로 박민이 투입된다.

선발투수로 이의리가 나선다. 반등이 절실하다. 올 시즌 3경기 선발로 나서서 2패 평균자책점 11.42를 기록하고 있다. 지난해 팔꿈치 수술(내측측부인대 재건술 및 뼛조각 제거)에서 재활 후 복귀한 후 신인왕을 받았던 과거의 모습을 찾을 수 없다. 계속 흔들리고 있다.

[서울=뉴스핌] KIA 이의리. [사진=KIA 타이거즈] 2026.04.17 willowdy@newspim.com

다만 지난해 잠실 두산전에서 선발로 나섰을 때 6이닝 동안 75개의 공을 던지며 6피안타 7탈삼진 2실점(2자책)으로 호투한 적 있다. 당시 기억으로 이날 호투를 기대하고 있다. 팀의 연승을 이어가야 한다는 책무도 가지고 있다.

이의리의 반등을 위해 이날 선발포수로 주효상이 나선다. 주효상의 시즌 첫 1군 경기 출전이다. 시즌 초반 선발포수로 나서고 있는 한준수는 최근 좋은 타격감을 과시하고 있다. 하지만 주효상이 이의리와 새롭게 배터리 호흡을 맞춰 변화를 꾀한다.

willowdy@newspim.com