전승일 전남광주특별시의원 경선후보 지지 선언 이어져

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박건태 서구방범연합대장과 '승리 만세' 퍼포먼스

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전승일 더불어민주당 전남광주특별시의원 경선후보를 향한 지지 선언이 이어지고 있다.

17일 전승일 경선후보 측에 따르면 박건태 서구방범연합대장은 이날 전 예비후보의 선거사무소를 찾아 전 예비후보에 대한 지지 선언을 했다.

그는 "장고 끝에 전 예비후보를 지지하기로 결정했다"며 "지역 발전과 주민 안전을 동시에 이끌 인물이라고 판단했다"고 밝혔다.

전승일 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 경선후보가 17일 자신의 선거사무소에서 박건태 광주 서구방범연합대장의 지지를 얻고 퍼포먼스럴 선보이고 있다. [사진=전승일 후보 측] 2026.04.17 bless4ya@newspim.com

이에 전 예비후보는 "보내주신 지지와 성원에 깊이 감사드린다"며 "주민 한 분 한 분의 기대를 무겁게 받아들이고 현장에서 답을 찾는 의정활동으로 반드시 보답하겠다"고 화답했다.

지난달에는 서구의회 전직 의장단이 지지하는 듯한 모양새가 그려졌다.

오향섭·박종옥·오광교·장재성·나정숙·김태영 전 의장은 구의회에서 열린 간담회에서 "전 의장이 중심을 잡고 의회를 이끌어 신뢰받는 의회로 발전시켜 나가길 바란다"고 응원했다.

함께 자리에 참석한 전 예비후보는 "앞으로도 소통과 협력을 바탕으로 주민과 함께하는 의회를 만들고, 서구 발전과 주민 행복을 위해 더욱 책임감 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

한편 전 예비후보는 서구1선거구에 출사표를 던졌으며 강수훈 광주시의원과 경쟁 구도를 형성하고 있다.

경선은 오는 20~21일 권리당원 100% ARS 투표로 진행된다.

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