익산시, 파크골프장 재개장…목천지구 21일부터 운영

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북부권 어울림 24일 재개장·순차 운영 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 동절기 휴장을 마친 파크골프장을 순차적으로 재개장하며 시민 여가활동 지원에 나선다.

시는 잔디 보호와 시설 정비를 위해 휴장했던 파크골프장을 오는 21일부터 운영한다고 17일 밝혔다.

익산 파크골프장 21일 재개장[사진=익산시] 2026.04.17 lbs0964@newspim.com

목천지구 파크골프장은 시민 수요를 반영해 당초보다 개장 시기를 앞당겨 21일부터 운영에 들어간다. 북부권 어울림 파크골프장은 인근 체육공원 조성공사에 따른 안전성을 고려해 예정대로 24일부터 재개장한다.

시는 휴장 기간 배토 작업과 지면 정비, 잔디 보호 매트 설치 등 시설 전반을 개선했다. 배수로 정비를 통해 잔디 생육 환경을 보완하고, 주요 동선에는 야자섬유 매트와 인조잔디를 설치해 보행 환경도 개선했다.

또 재개장에 맞춰 카카오톡 채널 '익산시 파크골프장'을 운영해 임시 휴장 등 구장 정보를 실시간으로 제공할 계획이다.

시 관계자는 "시민들이 건강한 여가 생활을 즐길 수 있도록 조기 개장을 결정했다"며 "이용 수칙 준수와 잔디 보호에 협조해 달라"고 당부했다.

lbs0964@newspim.com