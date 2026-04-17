김민석 총리 "마약류 사범 30대 이하 62%…청년 미래 갉아먹어"

마약류 대응 관계장관회의

"유통 조직 추적 강화해야"

"범죄 수익도 철저히 환수"

"치료 재활 공백없이 작동"

"청소년 대처 역량 키워야"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 김민석 국무총리가 17일 "지난해 검거된 마약류 사범 2만3000명 중 30대 이하 청년이 62%"라며 "(마약 문제는) 청년들의 미래를 갉아먹는 엄중한 사회 문제"라고 했다.

김 총리는 "국경부터 온라인까지 빈틈없이 단속하고 유통 조직에 대한 추적을 강화하고 범죄 수익을 철저히 환수해야 한다"며 "치료와 재활 체계를 다시 점검해야 한다"고 당부했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 마약류 대응 관계장관회의를 열고 이같이 밝혔다.

김 총리는 "마약관련 범죄가 국민의 안전과 일상을 위협하고 있다"며 "지난해 검거된 마약류 사범 2만3000명 중에서 30대 이하 청년이 62%"라고 말문을 열었다. 그는 "(마약 문제는) 청년들의 미래를 갉아먹는 엄중한 사회 문제"라며 "불법 마약만 문제가 아니라 합법적으로 유통되는 의약품이나 일반 전자담배에 의한 중독도 문제"라고 했다.

이어 "고수익 아르바이트인 줄 알고 밀반입을 돕다가 운반책으로 범죄자가 되기도 한다"며 "청년이 그렇게 늪에 빠지고 있다"고 지적했다. 그러면서 그는 "우리 사회가 경각심을 높여야 할 때"라고 경고했다.

마약관련 범죄 대응 방안에 대해 김 총리는 "수사와 단속이 더 치밀해져야 한다"며 "국경부터 온라인까지 빈틈없이 단속하고 유통 조직에 대한 추적을 강화하고 범죄 수익을 철저히 환수해야 한다"고 당부했다.

김 총리는 "치료와 재활 체계도 다시 점검해야 한다"며 "중독은 지속적인 치료와 관리가 필요한 질환으로 교정 시설 안의 재활, 보호관찰 단계의 관리, 출소 이후 지역사회 연계까지 치료재활 체계가 공백없이 작동해야 한다"고 했다.

김 총리는 "예방교육은 생활밀착형이어야 한다"며 "아무리 밀반입을 차단하고 범죄자를 잡아도 온라인이나 해외여행에서 맞닥뜨리게 될 수 있다"고 했다. 그는 "학교와 가정, 지역사회가 위험 신호를 빨리 포착하고 청소년들이 스스로 대처할 수 있는 역량을 반드시 키워줘야 한다"며 "SNS상의 유해 게시글 차단도 효율적으로 신속하게 이뤄져야 한다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com