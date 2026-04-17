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보이넥스트도어, '21세기 대군부인' OST 합류…글로벌 흥행에 힘 보탠다

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  • 보이넥스트도어가 17일 '21세기 대군부인' OST '노 다우트'를 발매한다.
  • 청량한 컨트리 팝 사운드에 보컬을 더해 극 감정선을 끌어올린다.
  • 카카오엔터테인먼트가 오후 6시 공개하며 글로벌 팬 관심을 집중시킨다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 글로벌 흥행 중인 '21세기 대군부인' OST에 합류하며 극의 감정선을 한층 끌어올린다.

카카오엔터테인먼트는 오늘(17일) 오후 6시 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' OST Part.3 '노 다우트(No Doubt)'를 발매한다고 밝혔다. 국내는 물론 글로벌에서도 높은 관심을 받으며 '믿고 보는' 드라마로 손꼽히는 화제작에, '믿고 듣는' 음원 강자 보이넥스트도어가 합류, 청춘 감성을 담은 음악으로 시청자들의 감정선을 끌어올릴 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 노 다우트 커버 이미지. [사진=카카오엔터테인먼트] 2026.04.17 moonddo00@newspim.com

'노 다우트'는 따뜻하고 서정적인 컨트리 팝 사운드를 현대적인 기타 리프와 감성적인 코드로 풀어낸 곡이다. 곡 전반에 흐르는 어쿠스틱한 질감 위에 보이넥스트도어 특유의 자유분방하고 청량한 보컬이 더해져 밝은 에너지를 전한다. 특히 곡 후반부로 갈수록 고조되는 다이내믹한 악기 구성과 멤버들의 개성 있는 음색이 시너지를 이루며 본격적인 극 전개의 몰입감을 더한다.

보이넥스트도어는 일상의 감정을 솔직하고 자유롭게 풀어내는 꾸밈없고 트렌디한 스타일을 구축하며, 청춘의 감정을 담은 보컬과 세련된 퍼포먼스로 주목받고 있다. 특히 최근 발매한 앨범으로 3연속 밀리언셀러를 기록하고 커리어하이를 이어가는 것은 물론, 독보적인 음원 성과까지 달성하며 차세대 '음원 강자'로 입지를 굳혔다. 오는 5월 신곡 공개에 앞서 OST를 통해 팀 특유의 밝고 자유로운 에너지와 따뜻한 감성을 담아내 컴백을 기다려온 글로벌 팬들의 관심을 집중시킬 예정이다.

특히 '21세기 대군부인'은 국내외 시청자들의 호평 속에 OST 역시 높은 인기를 얻고 있다. 앞서 발매된 비비(BIBI)의 '마이 페이스(My Pace)', 키키(KiiiKiii)의 '고 온 (Go On)'이 극중 인물의 등장부터 미묘한 관계성 변화까지 함께 그려내며 주요 음원 차트에서도 순위권에 안착해 주목받았다. 이번에 발매되는 보이넥스트도어의 '노 다우트'를 비롯해, 각기 다른 분위기의 트랙을 극의 흐름에 맞춰 순차 공개해 작품 감상의 재미를 더할 계획이다.

MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 신분의 한계를 넘어서는 두 인물의 운명 개척 로맨스를 그린 작품이다. 가상의 설정 속에서 펼쳐지는 성희주(아이유)와 이안대군(변우석)의 설렘 케미스트리는 물론, 전통과 현대가 조화를 이루는 아름다운 영상미로 국내외 시청자들에 호평을 받고 있다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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