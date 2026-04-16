부산시, 정관선 기본협약 체결…동부산권 교통망 본격 추진

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교통 사각지대 해소 및 환승체계 구축

총사업비 4794억 투입, 2028년 착공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 기장군과 손잡고 동부산권 순환철도망 구축에 본격 나선다.

시는 16일 오후 시청 국제의전실에서 기장군과 '도시철도 정관선 건설사업 기본 협약'을 체결하고 사업 추진을 위한 상호 협력체계를 구축했다고 밝혔다.

박형준 부산시장(오른쪽)이 16일 오후 2시 시청 국제의전실에서 정종복 기장군와 체결한 도시철도 정관선 건설사업 기본 협약서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.04.16

협약에 따라 시는 기본계획 수립과 설계, 발주, 공사 시행 등 사업을 총괄하고, 기장군은 사업비 분담과 인허가 협조, 주민 의견 수렴 등 행정적 지원을 맡는다. 양 기관은 실무협의체를 구성해 사업 전 과정을 긴밀히 협력할 방침이다.

정관선은 도시철도 사각지대로 남았던 기장군 지역의 교통 불편을 해소하고, 부산~양산~울산 광역철도 및 동해선과의 환승체계를 통해 동부산권 순환철도망을 완성하게 된다. 총연장 12.8km 노면전차(트램) 노선으로, 13개 정거장과 차량기지 1곳이 설치되며 총사업비는 4794억 원(국비 2276억 원, 시비 1518억 원, 군비 1000억 원)이 투입된다.

기장군은 예비타당성 조사 단계에서부터 추가 분담금 부담 의지를 밝히고, 주민 추진위원회를 구성해 도시철도 유치에 적극 나선 바 있다. 시는 올해 타당성 평가와 기본계획 수립을 마친 뒤 2028년 착공, 2032년 개통을 목표로 사업을 추진한다.

박형준 시장은 "이번 협약은 정관선 건설을 본격화하는 중요한 이정표"라며 "부산과 양산, 울산을 연결하는 순환 교통망을 차질 없이 구축해 동부산권 교통 불편을 해소하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com