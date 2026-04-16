김두관 "장수 하정우 목마 태워 민주당 승리 앞장…백의종군"

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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 김두관 전 국회의원은 16일 "제 스스로 장수 하정우를 목마 태워 더불어민주당의 승리를 위해 선당후사, 백의종군, 견마지로를 아끼지 않겠다"고 말했다.

김 전 의원은 이날 페이스북에 적은 글을 통해 "지방선거의 전열이 정비되면서 부울경 선거에 관심이 뜨겁다"며 이같이 밝혔다.

[사진=페이스북 캡처] 2026.04.16

그는 "한동훈의 출격이 점쳐지면서 부산 선거 민심이 요동을 치는 모양세"라며 "한동훈의 등장만으로 부산의 선거는 한쪽으로 다시 쏠리는 모양새"라고 진단했다.

그러면서 "이래서는 부울경 전체 승리라는 민주당의 역사를 다시 쓰기 어려워진다"며 "박근혜 탄핵과 문재인 당선의 정치 조건에서 치러진 2018년의 승리를 다시 재현해야 하는 민주당으로서는 부담스러운 변화"라고 지적했다.

이어 "저는 그간 부산과 울산에서 다양한 차출론에 이름이 오르내렸다"면서 "정세가 이렇게 흘러가는 상황에서 저 스스로 장수가 아닌 목마가 되려고 한다"고 전했다.

또 "하정우 수석이 빨리 결정해 주시길 요청한다"면서 "정청래 대표가 하정우 수석을 영입하려 한다면 더 적극적으로 해서 조속히 부산 선거판을 정리하는 게 민주당의 승리를 위해 필요하다"고 목소리를 높였다.

김 전 의원은 "부울경의 상황을 쉽게 보지 마라. 한동훈의 출마가 판을 흔들 정도로 아직 민주당의 동토"라며 "지도부에서 조속한 결정을 내려 주실 것을 부탁드린다"고 당부했다.

news2349@newspim.com