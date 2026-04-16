익산시, 한국고전번역원과 협약…고문헌 번역·DB 구축 본격화

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금마지 등 7권 번역 성과 기반 온라인 서비스 확대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 고문헌 번역과 디지털 아카이브 구축을 통해 지역 역사 문화의 현대적 활용에 나선다.

익산시는 16일 교육부 산하 한국고전번역원과 업무협약을 체결하고 협력 체계를 구축했다고 밝혔다.

익산시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16 lbs0964@newspim.com

한국고전번역원은 승정원일기와 조선왕조실록 등 유네스코 세계기록유산을 번역해 온 국내 대표 기관이다.

이번 협약을 통해 양 기관은 고문헌 발굴과 번역, 콘텐츠 개발 등 전반에서 협력을 강화하기로 했다.

고전 번역은 한자로 기록된 문헌을 현대어로 옮기는 작업으로, 일반 대중과 연구자 모두의 접근성을 높이는 데 목적이 있다.

익산시는 2019년부터 지역 대학 및 연구자들과 협업해 조선 후기 익산 군수 남태보가 집필한 '금마지'를 비롯해 현재까지 총 7권의 번역서를 발간해 왔다.

이번 협약에 따라 해당 번역서들은 한국고전번역원의 '고전번역 학술정보 DB'를 통해 온라인 공개되며, 누구나 시간과 장소에 구애받지 않고 익산의 역사 문화를 활용할 수 있는 기반이 마련됐다.

양 기관은 향후 공동 학술 연구와 프로그램 운영을 통해 익산 역사 문화의 정체성을 체계적으로 확립해 나갈 계획이다.

정헌율 익산시장은 "이번 협약은 익산의 역사문화 가치를 널리 알리는 계기가 될 것"이라며 "고문헌에 담긴 선조들의 지혜가 시민 삶 속에서 살아 숨 쉴 수 있도록 협력을 강화하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com