재경부, 4월 국고채 '모집 방식 비경쟁인수' 발행 미실시

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 이달 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행을 미실시하기로 했다.
16일 재정경제부에 따르면, 최근 국고채 발행실적과 국고채 수급여건 등을 감안해 이달에는 국고채 발행을 실시하지 않는다.
모집 방식 비경쟁인수는 사전에 공고된 금리로 국고채를 발행하는 방식이다.
내달 국고채 발행계획은 오는 23일 재경부 홈페이지를 통해 별도로 공지할 계획이다.
plum@newspim.com
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[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 이달 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행을 미실시하기로 했다.
16일 재정경제부에 따르면, 최근 국고채 발행실적과 국고채 수급여건 등을 감안해 이달에는 국고채 발행을 실시하지 않는다.
모집 방식 비경쟁인수는 사전에 공고된 금리로 국고채를 발행하는 방식이다.
내달 국고채 발행계획은 오는 23일 재경부 홈페이지를 통해 별도로 공지할 계획이다.
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